GMG Kırklarelispor maçının ardından - Son Dakika
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GMG Kırklarelispor maçının ardından

15 dakika önce

Fenerbahçe'nin GMG Kırklarelispor'u 3-0'ın rövanşında 1-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldiği müsabakanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ve GMG Kırklarelispor Teknik Direktörü Bilgin Erdem, düzenlenen basın toplantısına katıldılar.

GMG Kırklarelispor maçının ardından, System.String[]

Fenerbahçe'nin GMG Kırklarelispor'u 3-0'ın rövanşında 1-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldiği müsabakanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ve GMG Kırklarelispor Teknik Direktörü Bilgin Erdem, düzenlenen basın toplantısına katıldılar.

Kırklarelispor'u tebrik ederek sözlerine başlayan Yanal, "İlk maçta Kırklareli kentinin Fenerbahçe'yi karşılaması çok güzeldi. Kendilerini tebrik ediyorum. Bu seviyeye kadar gelip kentlerini en iyi şekilde temsil ettiler. Türkiye Kupası adına güzel bir organizasyon oldu. Bundan sonraki maçlarda kendilerine başarılar diliyorum. Bundan sonraki tur bize de hayırlı olsun. Her yarışmada, adı ne olursa olsun iddialı olacağız. Bugün de çok fazla süre almayan oyuncuları görmek ve onları izlemek adına iyi bir antrenman oldu. Rakibimize başarılar diliyoruz. Oynamayan arkadaşlarımız vardı. Henüz onlar için konuşmak adına erken. Zamana ihtiyaçları var. Önümüzde uzun bir süre var. Yüksek performansla katkı sağlayacaklardır" ifadelerini kullandı.

BİLGİN ERDEM: ÜZÜLMEYE GEREK YOK

Kırklarelispor'da ise teknik direktör Bilgin Erdem, kupa serüveninin kendileri için bittiğini söyleyerek, "Burada olmak güzeldi. 3 Süper Lig ekibinin ardından Fenerbahçe ile eşleştik. Çetin mücadeleler oldu. 2 maçın sonunda kupada devam eden Fenerbahçe oldu. Rakibimizi kutluyoruz. Bundan sonraki süreçte rakibimize ve bütün takımlarımıza başarılar diliyoruz. Bundan sonraki süreçte ligimize döndük. Üzülmeye gerek yok. Bu başarılı süreci ligde de sürdürüp başarılı olmak istiyoruz. Tek düşüncemiz bu. Bu takım bugün 29'uncu maçını oynadı. Türkiye'de en fazla maç yapan 5'inci takım durumundayız. 2 kulvarda gitmek zordu. Bunu başardık. Oyuncularımı ve emeği geçen herkesi kutluyorum. Oyuncularım çok iyi işlere imza attılar ve güzel bir başarı elde ettiler. Camiamıza hayırlı olsun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ersun Yanal'ın açıklamaları

Bilgin Erdem'in açıklamaları


Kırklarelispor, Türkiye Kupası, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:10 Kaynak: DHA
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