GMG Kırklarelispor oyuncularına

Kırklareli Belediye Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nda MKE Ankaragücü, Gaziantep FK ile Medipol Başakşehir'i eleyerek çeyrek finalde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor oyuncularını beşi bir yerde altın ile ödüllendirdi.

Kesimoğlu, GMG Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can ile takım oyuncularını makamında kabul etti. Kesimoğlu, Medipol Başakşehir'i kupadan eleyerek çeyrek finale yükselen oyuncuları tebrik etti.

Medipol Başakşehir karşılaşmasının ardından oyunculara kişi başı 10 bin liralık prim sözü verdiğini anımsatan Kesimoğlu, verilen sözü altın ile yerine getirdiğini aktardı.

Tüm takım oyuncularına cumhuriyet altını verdiğini aktaran Kesimoğlu, 5 Şubat Çarşamba günü Fenerbahçe ile karşılaşacak olan oyunculara başarılar dileğinde bulundu.

Fenerbahçe karşılaşmasından başarılı olacaklarına inandıklarını aktaran Kesimoğlu, Kırklareli'nin GMG Kırklarelispor sayesinde Kırıkkale ile karıştırılmadığını vurguladı.

Can ise kendilerine her zaman destek olan Keismoğlu'na teşekkür ederek, Fenerbahçe maçından güzel bir skorla ayrılmayı hedeflediklerini kaydetti.