TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kırklarelispor ulusal kulüp lisansı aldı.



Kulüp Başkanı Volkan Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulunun, 2020-2021 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri belirlediğini söyledi.

Buna göre kulüplerinin "ulusal kulüp lisansı" almaya hak kazandığını anlatan Can, şunları kaydetti:

"Kırklarelispor'umuz, 2. Lig kulüpleri arasında ulusal kulüp lisansı almaya hak kazanan 5 takımın arasına birinci sırada girmiştir.? ?Bazıları için basit görünebilir ama Kırklarelispor, ulusal lisansın verildiği ilk dönemden itibaren her zaman birinci sırada yer almıştır. Bu da kulübümüzün ne kadar doğru bir şekilde yönetildiğinin tezahürüdür. Yaşasın Kırklarelispor mücadelemiz."