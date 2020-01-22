GMG Kırklarelispor'un kupada çeyrek finale yükselmesi kentte sevinç yaşattı

TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'i eleyerek çeyrek finale yükselmesi kentte sevinçle karşılandı.

Kentte berberlik yapan Hakan Top, takımlarının tarihinde ilk kez kupada adını çeyrek finale yazdırdığını ve az bir bütçeyle büyük başarı yakaladığını belirterek, çeyrek finalde "dört büyük" takımdan biriyle karşılaşmak istediklerini söyledi.

Dünkü karşılaşmada büyük heyecan yaşadığını aktaran Hakan Top, esnaf olarak her zaman Kırklarelispor'a destek olmaya çalıştıklarını ifade etti.

Süt ve süt ürünleri işletmecisi Ramiz Süzülmüş ise Kırklarelispor'un çeyrek finale yükselmesinden dolayı büyük bir gurur ve mutluluk yaşadıklarını dile getirdi.

Restoran işletmecisi Mahmut Sürer de takımın zorlu bir süreçten geçerek başarısını taçlandırdığını, bundan sonra daha ileriye gitmeyi arzuladıklarını kaydetti.

Vatandaşlardan Arif Tekin çeyrek finalde Fenerbahçe, Mevlüt Tunç ise Galatasaray ile karşılaşmak istediklerini söyledi.

Kırklarelispor'a tebrikler

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, çeyrek finale yükselen GMG Kırklarelispor'u tebrik etti.

Kırklarelispor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele eden tek 2. Lig ekibi olduğunu aktaran Bilgin, takımın çeyrek finalde de başarılı olacağına inandığını kaydetti.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz da Kırklarelispor yönetici ve futbolcularına başarılarından dolayı teşekkür etti.

CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu ise tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselen Kırklarelispor'un başarısı ile gururlandıklarını belirtti.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yayımladığı mesajında, "Kırklareli insanı böyledir, A'dan Z'ye bütün unsurlarıyla bir araya gelince, karşısındaki gücün boyutu önemli değildir. ??Bizlere bunu tekrar hatırlatan Kırklarelispor'umuz ile gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.