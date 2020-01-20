GMG Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'i konuk edecek - Son Dakika
Son Dakika Spor GMG Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'i konuk edecek - Son Dakika Spor

GMG Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'i konuk edecek

6 saat önce

TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

GMG Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'i konuk edecek, System.String[]

TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Kırklareli Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak mücadeleyi hakem Koray Gençerler yönetecek.

Turun ilk maçı İstanbul'da 1-1 sona ermişti.

Kırklarelispor, kupada daha önce Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü ile Gaziantep FK'yi elemişti.

Hazırlıklarını tamamladı

Kırklarelispor, karşılaşmanın hazırlıklarını Atatürk Stadı'nda yaptığı antrenmanla tamamladı.

Yardımcı antrenör Alptekin Baştürk yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda yeşil-beyazlılar, çift kale maç yaptı.

Antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.

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Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:40 Kaynak: AA
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