Gmis, 1 Mayıs'ı Zonguldak'ta Kutlayacak

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, Genel Başkan Hakan Yeşil başkanlığında Sendika Genel Merkezinde toplandı.

Genişletilmiş Başkanlar Kurulu'na; GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Hüseyin Kolçak, Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, GMİS'e bağlı Karadon, Kozlu, Üzülmez, Armutçuk, Amasra, Merkez Servisleri, MTA Şube Başkan ve yöneticileri katıldı.



Genişletilmiş Başkanlar Kurulu'nun açış konuşmasını yapan Genel Başkan Hakan Yeşil, "Biz her zaman olduğu gibi, üyelerimizin haklarını korumak ve geliştirmek adına her şart altında mücadeleye de hazırız" dedi.



Genişletilmiş Başkanlar Kurulu öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, konuşmasında şunları söyledi;



"Genel Maden İşçileri Sendikası'nın 11'inci Olağan Genel Kurulu sonrasında Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuzun ilk toplantısını yapıyoruz. Toplantımızın; Sendikamıza, madenci kardeşlerimize, örgütlü olduğumuz kurumlara hayırlı olmasını diliyorum. Genel Kurulumuz sonrasında öncelikle tüm işyerlerimizi ziyaret ederek madenci kardeşlerimize teşekkür ettik. Yeni Yönetim Kurulu olarak TTK, MTA ve özel sektörde toplu iş sözleşmesi görüşmelerimizde ilk oturumlara katıldık. Bu arada ülke genelinde mahalli seçimler tamamlandı. Bir an önce ülkenin, toplumun acil sorunlarına çözüm üretilmesini istiyoruz."



"Her şart altında mücadeleye hazırız"



Üyelerin haklarını korumak ve geliştirmek adına her şart altında mücadeleye de hazır olduklarını ifade eden başkan Yeşil, "TTK'da ve MTA'da toplu iş sözleşmesi görüşmelerini sürdürüyoruz. Ancak Kamu Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde, işveren adına Hükümet, Türk-İş bünyesinde oluşturulan ve bizim de içinde yer aldığımız Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu'na bir ücret teklifi sunuyor. Bu teklifi tüm sendikalar kendi açılarından değerlendiriyorlar. Henüz bu aşamaya gelmedik. Diğer maddeler üzerinde görüşüyoruz. Biz Genel Maden İşçileri Sendikası olarak uzun yıllardır örgütlü olduğumuz kurumların ve ülkemizin gerçeklerini biliyoruz. Onun için gerçekçi tekliflerde bulunduk ve toplu sözleşme görüşmelerini masa başında bitirmek istiyoruz. Ancak biz her zaman olduğu gibi, üyelerimizin haklarını korumak ve geliştirmek adına her şart altında mücadeleye de hazırız"dedi.



"500 işçi alımına bu ay başlanacak"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla başlayan TTK'ya işçi alımının diğer 500 kişinin alımına bu ay başlanacağını ifade eden GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla başlayan TTK'ya işçi alım süreci devam ediyor. Bin arkadaşımızın bu ay içinde işbaşı yapmasını bekliyoruz. Diğer yandan sözü verilen 500 arkadaşımızın alımına da bu ay içinde başlanacağı açıklandı. Yeni işçi alımları yapılırken, kura çekiminde ilçe nüfusları göz önüne alınarak kontenjan belirlenmelidir. Biz bu sayının arttırılması için de girişimlerde bulunuyoruz. Çünkü işçi alınacağının açıklandığı günden bugüne yaklaşık 900 arkadaşımız emekli oldu. Emeklilikler nedeniyle TTK durma noktasına geldi. Her fırsatta ifade ettiğimiz gibi, TTK'nın norm kadroyla ve tam kapasite çalışacak şekilde planlanmasını ve TTK Genel Müdürlüğüne işçi alımı konusunda yetki verilmesini istiyoruz.



"1 Mayıs'ı emeğin başkenti Zonguldak'ta kutlayacağız"



Genel Maden İşçileri Sendikası olarak 1 Mayıs İşçi Emekçi Bayramını Zonguldak'ta kutlayacaklarını ifade eden başkan Yeşil, "Önümüzde 1 Mayıs İşçi Emekçi Bayramı var. Üst örgütümüz Türk-İş, 1 Mayıs'ı Kocaeli'nde kutlama kararı aldı. Biz de her yıl olduğu gibi 1 Mayıs'ı Emeğin Başkenti'nde Zonguldak'ta kutlayacağız. Biz de Kıdem Tazminatımızı tartışma konusu yapanlara karşı, "Kırmızı çizgime dokunma" mesajını en kuvvetli biçimde vereceğiz. 1 Mayıs'ta her zaman olduğu gibi bir sanatçı konuğumuz olacak. Özgün müzik sanatçısı İlkay Akkaya, Emeğin Başkenti'ne gelecek. Tüm madenci kardeşlerimizi ve halkımızı şimdiden 1 Mayıs kutlamalarına davet ediyorum. Diğer sendikalarımız, sivil toplum örgütlerimiz ve meslek odalarımızla birlikte programı oluşturduktan sonra kamuoyuna ayrıntılı bilgi vereceğiz. Bu ilk Başkanlar Kurulumuzun basına kapalı bölümünde Sendikamızın ve işyerlerimizin genel sorunlarını ve çalışma programımızı ele alacağız" şeklinde konuştu - ZONGULDAK

