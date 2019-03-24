Son Dakika Haberleri: Gmis 11. Olağan Genel Kurulu

Gmis 11. Olağan Genel Kurulu

47 saniye önce

Genel Maden İşçileri Sendikası'nın (GMİS) 11. Olağan Genel Kurulu'nda Hakan Yeşil, 262 delegeden 220'sinin oyunu alarak genel başkanlığa seçildi.

Gmis 11. Olağan Genel Kurulu, System.String[]
Genel Maden İşçileri Sendikası'nın (GMİS) 11. Olağan Genel Kurulu'nda Hakan Yeşil, 262 delegeden 220'sinin oyunu alarak genel başkanlığa seçildi.

GMİS Şemsi Denizer Salonu'ndaki genel kurul, 262 delegenin katılımıyla gerçekleştirildi. Çarşaf listeyle yapılan seçimlerde Hakan Yeşil 220 oy alarak genel başkanlığa seçildi, mevcut başkan Ahmet Demirci ise 38 oyda aldı.

Genel Başkan Yardımcılığına İsa Mutlu, Genel Mali Sekreterliğe Volkan Yıldız, Genel Sekreterliğe Hüseyin Kolçak ve Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreterliğine ise Tayfun Demir seçildi.

Yeşil, sonuçların açıklanmasının ardından madencilere hitaben yaptığı konuşmada, genel kurulun herkese hayırlı olmasını dilediğini belirterek, "Seçim sonucu önemli değil. Bundan sonra yapacağımız işler belli. Durmak yok. Eski yönetimin bıraktığı yerden bayrağı aldık." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 06:40 Kaynak: AA

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