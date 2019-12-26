GMİS, "2020 yılında huzur ve hoşgörünün egemen olmasını diliyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel GMİS, '2020 yılında huzur ve hoşgörünün egemen olmasını diliyoruz' - Son Dakika

GMİS, "2020 yılında huzur ve hoşgörünün egemen olmasını diliyoruz"

6 saat önce

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu, bir mesaj yayınlayarak, başta maden işçileri ve MTA işçileri olmak üzere tüm emekçilerin ve vatandaşların yeni yılını kutladı.

GMİS,

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu, bir mesaj yayınlayarak, başta maden işçileri ve MTA işçileri olmak üzere tüm emekçilerin ve vatandaşların yeni yılını kutladı.


Mesaj şöyle;


"Zor ve sıkıntılı geçen bir yılı geride bırakıyor, yeni bir yıla umutla giriyoruz. Genel Maden İşçileri Sendikası, 2020 yılında da, bir yandan kamu ve özel sektördeki Maden işçilerinin, MTA işçilerinin ve kurumlarımızın geleceklerine daha da güvenle bakabilmeleri için çalışmalarını sürdürecek, öte yandan Zonguldak, bölgemiz ve ülkemiz halkının ve emekçilerinin hak ve çıkarlarının korunması, ekonomik ve sosyal refahlarının geliştirilmesi için verdiği mücadeleye devam edecektir. Yeni yılda madenci kardeşlerimize ve tüm emekçilere kazasız belasız çalışmalar diliyoruz. TTK'da ve özel sektörde çalışan maden işçilerinin, MTA işçilerinin, emekçilerin ve tüm halkımızın Yeni Yılını kutluyor, barışın, huzurun ve hoşgörünün egemen olduğu, savaşsız-sömürüsüz bir dünyada yaşamak umuduyla, 2020 yılının huzur, sağlık, mutluluk ve barış getirmesini diliyoruz." - ZONGULDAK

Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bulgarlar Edirne'ye akın ediyor! 10 ayda 920 bin turist geldi
Zeytin işçilerini taşıyan minibüs, kamyona çarptı: 10 yaralı Yabancı uyruklu şahıs, genç kadını çelme takarak yere düşürdü 16 yaşında, üzerinde 39 uyuşturucu hapla yakalandı

Son Dakika Haberleri
18:21 Kar ve tipi nedeniyle yolda kalan vatandaşlar kurtarıldı - Son Dakika
18:20 2020 asgari ücret 2 bin 324 lira olarak açıklandı - Son Dakika
18:20 İstanbul'da 21 DEAŞ'lı yakalandı - Son Dakika
18:20 TFF Tahkim Kurulu, Galatasaraylı oyuncu Jimmy Durmaz'a verilen 3 maçlık cezayı onadı - Son Dakika
18:20 Borsa rekorlu günü yükselişle tamamladı - Son Dakika
16:58 Yabancı uyruklu şahıs, genç kadını çelme takarak yere düşürdü - Son Dakika
16:53 16 yaşında, üzerinde 39 uyuşturucu hapla yakalandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 18:22:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: GMİS, "2020 yılında huzur ve hoşgörünün egemen olmasını diliyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]