GMİS 73 yaşında

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu bir basın açıklaması yaparak GMİS'in 73'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.



Açıklamada şu görüşlere yer verildi:



"Adı ülkemiz madencileri ile bütünleşen ve Zonguldak-Bartın-Karabük bölgemizin ayrılmaz bir parçası olan; ülkemizde ve dünyada, hak ve demokrasi mücadelesi tarihine adını altın harflerle yazdıran Genel Maden İşçileri Sendikamızın 73'üncü yılını kutluyoruz. Sendikamız kurucularını ve bugüne kadar görev yapan tüm yöneticilerimizi sevgi, saygı ve şükranla anıyoruz. Aramızdan ayrılanlara Allah'tan rahmet, hayatta olanlara sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Şehit madenci kardeşlerimiz başta olmak üzere hayatını kaybeden tüm madencilere Allah'tan rahmet, hayatta olanlara sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Sendikamızın varlık nedeni olan ve her şart altında sendikasına sahip çıkan madenci kardeşlerimizle daha nice yıllar demokrasi, hak, hukuk mücadelemizi sürdürecek ve bu bayrağı daha iyi, noktalara taşıyacağız. 1946 yılında Dernekler Kanunu çıktıktan sonra 17 Kasım 1946 tarihinde "Ereğli Kömür Havzası Maden İşçileri Derneği" adıyla kurulan, 1947'de Sendikalar Kanunu çıkınca 9 Nisan 1947'de "Dernek" yerine "Sendika" adını alan ve 1983 tarihinden bugüne Genel Maden İşçileri Sendikası adıyla görev yapan sendikamız Türkiye'nin ilk 3 sendikasından birisidir. 1848 yılında Zonguldak Maden Havzasında taşkömürü üretiminin başlamasıyla hızla büyüyen ve 1899'da ilçe olan; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulmasıyla 1924 yılında Cumhuriyetin ilk ili olacak kadar büyüyen; bir sanayi şehri olarak Türkiye ekonomisine can veren ve 3 il olacak kadar gelişen Zonguldak; 170 yılı aşan üretim kültürü ve yaklaşık 5 bin maden şehidiyle "Emeğin Başkenti" sıfatını aldı. Bugün resmi olarak 73 yaşında olan sendikamız, 171 yıllık bir mücadele tarihine sahiptir ve bu açıdan Türkiye'nin, dünyanın sayılı sendikaları arasındadır. Madenciler ve bölge insanı, Osmanlı İmparatorluğu döneminde yabancı ve yerli şirketlere karşı, Cumhuriyet döneminde yanlış politikaları dayatan yöneticilere karşı, her şart altında işine, aşına, ülkesinin ve milletinin geleceğine sahip çıkarak, ülkemizde ve dünyada, demokrasi ve sendikal mücadele tarihinde yerini almıştır. Bugün geldiğimiz noktada Genel Maden İşçileri Sendikamız sadece kayıtlı üyeleri ile değil geride kalan 73 yıllık tarihindeki üyeleri ve aileleriyle, bölge insanıyla tek yürek tek ses mücadelesine devam etmektedir. Birlikte mücadelemizle gelecek günler çok daha güzel olacak. Başta rahmetli Genel Başkanımız Şemsi Denizer ve diğer genel başkanlarımız olmak üzere tüm yöneticilerimizi sevgi, saygı ve şükranla anıyoruz." - ZONGULDAK