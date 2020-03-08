GMİS; "8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" - Son Dakika
Son Dakika Güncel GMİS; '8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun' - Son Dakika

GMİS; "8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun"

6 saat önce

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan, Yönetim Kurulu adına bir açıklama yaparak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı.

GMİS;

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan, Yönetim Kurulu adına bir açıklama yaparak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı.


Yeşil'in açıklaması şöyle;


"8 Mart 1857'de New York'ta tekstil işçisi kadınlar "eşit işe eşit ücret", "16 saatlik işgününe karşı 10 saatlik işgünü" talepleriyle fabrikalarda greve çıkarlar. Yapılan grevlerde birçok kadın fabrikaya kapatılır ve bu sırada çıkan yangında ölürler. O günden sonra kadın işçilerin bu onurlu direnişi aynı zamanda tüm dünyada kadınların hak, eşitlik ve özgürlük mücadelesinin bir simgesi haline dönüşür. Kadınlar, insanca bir yaşam için seslerini duyurarak ilk adımlarını atmışlardır. Eşitsizliklere ve ayrımcılığa karşı sürdürdükleri mücadeleye devam etmişlerdir.


8 Mart'a anlamını yükleyen ise Clara Zetkin olur. 8 Mart 1910'da değişik ülkelerden kadınlar Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da toplanır ve yaşamlarını; savaşsız, sömürüsüz bir dünya için mücadeleye adarlar.


Uluslararası ve Almanya işçi hareketinin tanınmış önderlerinden Clara Zetkin, 8 Mart'ın dünya kadınlarının mücadele ve dayanışma günü ilan edilmesini önerir, bu önerisi kabul görür.


Özgürlük, barış, savaşsız ve sömürüsüz bir dünya, kadın haklarını kazanma mücadelesi veren kadınlar, o tarihten itibaren geleceklerine ilişkin ortak projeler yaratmanın yollarını aramışlardır.


Emekçi kadınlar; birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 8 Mart'ta meydanlarda ve her ortamda etkinler yaparken, her gün emekten yana mücadele içindedirler. Kadınların verdiği bu mücadele tarihi, bizlerin emek mücadelesine de ışık tutmaktadır.


Kadına yönelik şiddetin sona ermesi, tüm kadınlarımızın emeklerinin karşılığını tam anlamıyla alması, çağdaş haklar ve özgürlüklerle birlikte, yaşamın her alanında başarıyla yer almaları, siyasette, iş dünyasında, sosyal hayatta daha çok sayıda ve daha aktif olmaları en büyük dileğimizdir.


Genel Maden İşçileri Sendikası olarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyoruz." - ZONGULDAK

Dünya Kadınlar Günü, Emekçi, 8 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 11:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Geziden dönen otobüs şarampole yuvarlandı: 2'si ağır 32 kişi yaralandı
İstanbul Valiliği'nden Taksim açıklaması: 8 Mart etkinliklerine izin yok Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti Son dakika: Erdoğan'dan Yunanistan'a göçmen çağrısı: Kapılarını aç, gitsinler diğer Avrupa ülkelerine

Son Dakika Haberleri
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı
13:44 Kırık kolla sahneye çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 17:56:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: GMİS; "8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]