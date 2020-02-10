GMİS Amasra şube taban eğitim semineri yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel GMİS Amasra şube taban eğitim semineri yapıldı - Son Dakika

GMİS Amasra şube taban eğitim semineri yapıldı

6 saat önce

Genel Maden İşçileri Sendikası'na (GMİS) bağlı Karadon, Armutçuk, Kozlu, Üzülmez, Amasra, Merkez, MTA Şubelerinin taban eğitim seminerlerinin dördüncüsü olan, Amasra Şube Taban Eğitim Semineri, 7-8-9 Şubat tarihlerinde Kızılcahamam'da yapıldı.

GMİS Amasra şube taban eğitim semineri yapıldı, System.String[]

Genel Maden İşçileri Sendikası'na (GMİS) bağlı Karadon, Armutçuk, Kozlu, Üzülmez, Amasra, Merkez, MTA Şubelerinin taban eğitim seminerlerinin dördüncüsü olan, Amasra Şube Taban Eğitim Semineri, 7-8-9 Şubat tarihlerinde Kızılcahamam'da yapıldı.


Seminere GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Amasra Şube Yönetimi, Amasra Şube Delegeleri ile maden işçileri katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından seminerin sunuş konuşmasını GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir yaptı.


Demir; "2020 yılında eğitim ve örgütlenme çalışmalarına ağırlık vereceğiz. Bu dönem sendikamız üyesi yaklaşık 1000 arkadaşımız seminerlerimize katılacak. Bir yandan örgütlenme çalışmaları yapacak diğer yandan eğitim seminerlerimize devam edeceğiz" dedi.


Seminerin açılış konuşmasını GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil yaptı. Amasra bölgesinin yetiştirdiği ve GMİS Genel Sekreteri iken hayatını kaybeden Hakkı Arslan'ı rahmetle andıklarını belirten Yeşil; "73 yıllık bir mücadele tarihimiz var. 170 yılı aşkın da üretim tarihimiz var.Böyle bir kültüre sahip, böyle bir geçmişe sahip bir sendikanın sorumlulukları var. Bu sorumlulukları yerine getirebilmek için biz yöneticilerin, sizlerin bilgi birikimine sahip olması gerekiyor. Bu anlamda düzenlediğimiz bu eğitim seminerleri mücadele gücümüzü artıracaktır" dedi. Seminerde GMİS'in tarihini ve son dönem çalışmalarını içeren belgesel film gösterimi yapıldı.


Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Fikret Sazak, "Sendikacılık tarihi ve genel kavramlar", "Çalışma hayatının temel sorunları", Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Çalışma Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ferdi Kesikoğlu "Dünya, Türkiye ve Bölge ekonomisindeki gelişmeler" konularında seminer verdi.


Seminer sonunda değerlendirme toplantısı yapıldı ve sertifika dağıtım töreni düzenlendi. - ZONGULDAK

Kızılcahamam, Amasra, Kozlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:40 Kaynak: İHA
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