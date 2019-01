Gmis, Armutçuk Şubesi'nde Eşitmez Güven Tazeledi

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Armutçuk Şubesi'nin 11'inci Olağan Genel Kurulu, Kdz. Ereğli'de Büyük Anadolu Otel'de gerçekleştirildi.

Genel Kurula AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, Gümeli Belediye Başkanı Ahmet Sağlam, GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, CHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Sevdakar Aras, Türk Metal Sendikası Kdz. Ereğli Şube Başkanı Metin Ercan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kdz. Ereğli Şoförler Odası Başkanı Cevdet Civelek, Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneği Başkanı Şükrü Kılıç, Ak Parti Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin, AK Parti Alaplı Belediye Başkan Adayı Celil Uzun, AK Parti Alaplı İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Sacit Korkmaz, MHP Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Talat Şeker, MHP Ormanlı Belediye Başkan Adayı Tacettin Aldırmaz, Ak Parti Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Satılmış Uludağ, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal, Genel Mali Sekreter Hikmet Gülşen, Amelebirliği Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Yeşil ve Volkan Yıldız, GMİS'e bağlı Karadon, Kozlu, Merkez, Amasra, Üzülmez ve MTA Şube Başkan ve yöneticileri, GMİS eski yöneticileri, siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, Armutçuk Şube Delegeleri, maden işçileri katıldı.



Genel Kurulun Divan Başkanlığına GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci seçilirken, Başkan Yardımcılıklarına İsa Mutlu ve Hüseyin Kolçak, üyeliklerine Tayfun Demir ve Durmuş Kılıç seçildiler.



Sinevizyon gösterisinin de sunulduğu Armutçuk Şube Genel Kurulu Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Armutçuk Şube 11'inci Olağan Genel Kurulunda GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci bir konuşma yaptı. Demirci şunları söyledi; "Armutçuk Şubemizin 11'inci Olağan Genel Kurulunun Sendikamız camiasına, TTK çalışanlarına, bölgemize, TÜRK-İŞ ve ülkemiz işçi sınıfına hayırlı olmasını diliyorum. Sendikamızın delege seçimlerinden sonra şube genel kurullarını da tarihimize yakışır bir şekilde yapıyoruz. Genel Kurullarımız, birliğimize, beraberliğimize ve dayanışmamıza güç katıyor. Tüm madenci kardeşlerimize, delege arkadaşlarımıza ve genel kurullarımıza katılarak bizi onurlandıran değerli konuklara, bir kez daha teşekkür ediyorum. Aynı şekilde Mart ayı içinde Genel Merkez Genel Kurulumuzu da yaparak yeni bir döneme başlayacağız. Öncelikle Sendikamızı bugünlere taşıyan yöneticilerimize ve geride kalan 72 yıl içinde sendikamıza katkı veren herkese şükranlarımızı sunuyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Hayatta olanlara sağlıklı uzun ömürler diliyorum.



Havzamızda 170 yılı geçen üretim tarihinde hayatını kaybeden tüm maden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bizden öncekilerin çok büyük zorluklara göğüs gerdiğini, yerli ve yabancı şirketlerin, zaman zaman devletimizin baskısı altında çalıştığını biliyoruz. Onun içindir ki, bugünlerde yaşadığımız zorluklar bizi korkutmuyor. Umudumuzu koruyor ve yılmadan mücadelemizi sürdürüyoruz. Bölgemizi 3 şehir olacak kadar büyüten maden ocaklarımızda, tarihimizin en düşük sayıda işçisiyle çalışıyor ve doğal olarak en az üretimi yapıyoruz. ve bölgemizden insanlar göç ediyor. Oysa ülkemizin kömüre ihtiyacı var. Maden Havzamızda kömür var ve bu zorlu işte çalışmaya hazır işsizler var. Bu gerçekleri uzun zamandır dile getirmemize rağmen üretimi değil, ithalatı artıran politikalar uygulandı ve bugün ekonomik krizle boğuşuyoruz. Şimdi hep birlikte yerli üretim diyoruz. Bu gerçekler ışığında Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda da bir adım atılıyor. Önce bin, sonra 500 arkadaşımız TTK'da işe başlayacak.



Şimdiden hayırlı olmasını diliyor, Cumhurbaşkanımıza ve katkı veren herkese bir kez daha teşekkür ediyoruz. Yeni arkadaşlarımız her şeyden önce Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ve bölgemize moral veriyor. Tabii ki, üretim de artacak. Ancak kurumda emeklilikler devam ediyor. TTK'nın, öncelikle norm kadroyla ve istikrarlı bir şekilde çalışması lazım. Yeni norm kadro, TTK'nın yıllık 5 milyon ton üretim hedefiyle planlanmalıdır. Yarının ne olacağı belirsiz olan bu coğrafyada kendi doğal kaynaklarımıza sahip çıkmalıyız. Madenlerimizi araştıran Maden Tetkik Arama Kurumu'nu daha aktif hale getirmeliyiz.



MTA'ya teknoloji ve kalifiye eleman takviyesi yapmalıyız. Ekonomik tehditler, savaş tehdidi, göçmen tehdidi gibi dış güçlerin saldırı ortamında, yabancı şirketlerden madenlerimizi araştırmasını ve



bulmasını bekleyemeyiz. TTK, MTA ve Hattat Enerji ve Maden İşyerlerindeki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri için Bakanlığa yetki başvurumuzu yaptık. En kısa sürede görüşmelere başlayacağız.



Bu arada siyasi partilerimiz de mahalli seçim çalışmalarını sürdürüyor. Biz her ortamda ve her fırsatta haklı taleplerimizi dile getiriyor, önerilerimizi anlatıyoruz. İnsanca çalışıp insanca yaşayacağımız koşulları sağlama mücadelemiz devam ediyor. İşimize, aşımıza, geleceğimize birlikte mücadelemizle sahip çıkacağız. Bu duygularla tekrar sevgi ve saygılarımızı sunuyorum."



GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu genel kurulda yaptığı konuşmada şunları söyledi; "Kongremize göstermiş olduğunuz ilgi ve katılımınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu soğuk kış gününde katılımınızla yüreklerimizi ısıttınız ve içinde bulunduğumuz bu zorlu dönemde umutlarımıza umut kattınız. 11'inci Olağan Genel Kurulumuzun Armutçuk'ta birliğimizi, beraberliğimizi kuvvetlendireceğini dosta-düşmana gösterdiniz. İnanıyorum ki bu genel kurul; Genel Maden İşçileri Sendikamıza, Türk-İş'e ve Türkiye işçi sınıfına ışık tutacaktır. Birliğimize, beraberliğimize ve dayanışmamıza güç katacaktır. Genel Kurulumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.



Genel Maden İşçileri Sendikamız 72 yıllık şanlı geçmişiyle bölgemizin en temel direklerinden birisi olmuştur. Türk-İş'te, ülkemizde ve dünya sendikacılık hareketinde önemli bir yeri olan Genel Maden İşçileri Sendikası'nda görev yapmanın haklı gururunu yaşıyorum. Beni bu noktalara taşıyan siz değerli madenci kardeşlerime en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Geride bıraktığımız bu zorlu dönemde yaptığımız işleri onaylayarak beni ve ekip arkadaşlarımı tekrar seçen madenci kardeşlerimize huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Hepiniz sağ olun, var olun."



Oy sayım işlemi başladıktan sonra GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu ile Şube Yönetimine aday olanların tümü birlikte fotoğraf çektirerek birlik-beraberlik mesajı verdiler. GMİS Armutçuk Şubesi'nin Genel Kurulu'nda 119 delege oy kullandı. Şube Başkanlığı için yeniden aday olan Ali Eşitmez 90 oy alırken, rakibi Rasim Aslan 24 oy aldı. Eşitmez bu sonuçla Armutçuk Şube Başkanlığına yeniden seçildi. - ZONGULDAK

