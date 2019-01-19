Son Dakika Haberleri: Gmis Armutçuk Şubesi'nin 11. Olağan Genel Kurulu

Gmis Armutçuk Şubesi'nin 11. Olağan Genel Kurulu

1 saat önce

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Armutçuk Şubesi'nin 11. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Gmis Armutçuk Şubesi'nin 11. Olağan Genel Kurulu, System.String[]
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Armutçuk Şubesi'nin 11. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, GMİS Armutçuk Şubesi'nin Ereğli ilçesinde bir otelde düzenlenen genel kurulda yaptığı konuşmasında, son dönemde ülke genelinde yaşanan ekonomik zorluklardan korkmadıklarını ve umutlarını koruduklarını belirtti.

"Yılmadan mücadelemizi sürdürüyoruz." diyen Demirci, şöyle konuştu:

"Bölgemizi üç şehir olacak kadar büyütecek maden ocaklarında tarihimizin en düşük sayıda işçisiyle çalışıyor, doğal olarak en az üretimi yapıyor ve maalesef bölgemizden insanlar göç ediyor. Oysa ülkemizin kömüre ihtiyacı var. Maden havzamızda kömürümüz var. Bu zorlu işte çalışmaya hazır işsizlerimiz var. Türkiye Taşkömürü Kurumunda (TTK) bir adım atılıyor. Önce bin, sonra beş yüz arkadaşımız TTK'da işe başlayacaklar en kısa zamanda. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

Demirci, TTK, MTA ve HATTAT Enerji'de toplu sözleşme görüşmeleri için bakanlığa yetki başvurusunda bulunduklarını ve kısa sürede toplu iş sözleşme sürecinin başlayacağını sözlerine ekledi.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen de tüm ülkenin Zonguldak halkına, madencilere minnet borcu olduğunu belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 02:45 Kaynak: AA

Türk Tarih Kurumu, Ekonomi
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