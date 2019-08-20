GMİS, başdanışman Oruç'u ziyaret etti
2 saat önce
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yöneticileri, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Saadet Oruç'a bir nezaket ziyaretinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:40 Kaynak: İHA
Genel Maden
İşçileri Sendikası (GMİS) Yöneticileri, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Saadet Oruç'a bir nezaket ziyaretinde bulundu.
Ziyarete GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu
, Genel Mali Sekreter
Volkan Yıldız, MTA Şube Başkanı Durmuş Kılıç, Merkez Servisleri Şube Başkanı Cengiz Saraç ile Maden Makinaları Fabrikası çalışanı Tamer Işık katıldı.
Ziyarette çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunuldu. - ZONGULDAK
Son dakika! Bakan Kurum: Yanan ormanlarımız imara açılmayacak Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eminönü esnafına 100 bin TL kredi talimatı MHP'li Semih Yalçın'dan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun "kayyum" açıklamalarına tepki İBB'nin camilerle ilgili ihalesinin ismi değiştirildi