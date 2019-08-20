Son Dakika Haberleri: GMİS, başdanışman Oruç'u ziyaret etti
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GMİS, başdanışman Oruç'u ziyaret etti

2 saat önce

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yöneticileri, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Saadet Oruç'a bir nezaket ziyaretinde bulundu.

GMİS, başdanışman Oruç'u ziyaret etti, System.String[]
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yöneticileri, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Saadet Oruç'a bir nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarete GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, MTA Şube Başkanı Durmuş Kılıç, Merkez Servisleri Şube Başkanı Cengiz Saraç ile Maden Makinaları Fabrikası çalışanı Tamer Işık katıldı.

Ziyarette çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunuldu. - ZONGULDAK
İsa Mutlu, Maden, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:40 Kaynak: İHA
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