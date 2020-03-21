GMİS Başkanlar Kurulu;"Tüm gelişmeleri büyük bir dikkatle takip ediyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel GMİS Başkanlar Kurulu;'Tüm gelişmeleri büyük bir dikkatle takip ediyoruz' - Son Dakika

GMİS Başkanlar Kurulu;"Tüm gelişmeleri büyük bir dikkatle takip ediyoruz"

6 saat önce

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Başkanlar Kurulu, "Korona virüs" gündemiyle GMİS Genel Merkezi'nde toplandı.

GMİS Başkanlar Kurulu;

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Başkanlar Kurulu, "Korona virüs" gündemiyle GMİS Genel Merkezi'nde toplandı.


Genel Başkan Hakan Yeşil başkanlığında toplanan Başkanlar Kurulu'na Genel Merkez Yönetim Kurulu ile tüm şube başkan ve yöneticileri katıldı. Tüm dünyada bir salgına dönüşen ve Türkiye'de de etkisini gösteren, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Korona Virüse (Covid-19) karşı TTK, MTA ve özel sektör işyerlerinde alınan önlemlerin görüşüldüğü toplantı sonrasında yayınlanan sonuç bildirisi şöyle;


"Genel Maden İşçileri Sendikası Başkanlar Kurulumuz, Genel Başkan Hakan Yeşil başkanlığında toplanarak tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı işyerlerimizde alınan önlemleri değerlendirdi. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) işyerlerimizde, Maden Tetkik Arama Kurumu (MTA) Genel Müdürlüğü ve bölgelerdeki işyerlerinde, özel sektör işyerlerinde; giriş ve çıkışlarda, çalışma alanlarında korona virüse karşı alınan tüm önlemler Şube Yönetim Kurullarımız ve temsilcilerimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Sendikamız Genel Merkez Yönetim Kurulu, korona virüs salgınına karşı başta TTK ve MTA işveren temsilcileri, ilgili devlet kurumlarının sorumluları ve TÜRK-İŞ ile sürekli görüşme halindedir. Alınan önlemler ve yeni gelişmeler her an takip edilmekte olup, işçi arkadaşlarımızın sağlığını ve güvenliğini koruma adına atılması gereken adımların acilen hayata geçirilmesi hassasiyetle takip edilecektir Üyelerimizin, işyerlerindeki çalışmanın tatil edilip-edilmeyeceği tedirginliğine yer verilmemesi için devlet yetkilileriyle tüm olasılıklar üzerinde görüşülmektedir. Üretim durdurma kararı verilmediği sürece üyelerimiz, sağduyulu şekilde iş güvenliği kurallarına uyarak çalışmalarını sürdüreceklerdir. Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Merkez Yönetim Kulumuz, dünyadaki, ülkemizdeki ve Zonguldak bölgemizdeki gelişmeleri büyük bir dikkatle izlemeye devam ediyor. Devletimiz ve kurumlar adına alınacak her kararın anında hayata geçirilmesi için hazır olduğumuzu kamuoyuna bildiririz. Devlet adına yapılacak her türlü uyarıdan ve atılacak adımdan üyelerimiz ivedilikle haberdar edilecektir. Ülkemizin bu zorlu mücadeleden ulusal birlik ve beraberlik içinde daha da güçlenerek çıkacağına olan inancımız tamdır. Bu süreçte başta Sağlık Bakanlığı ve bu alanda görev ve sorumluluk alan tüm sağlık emekçilerine teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz." - ZONGULDAK

Maden Tetkik Arama, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:11 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs tedbirlerine karşı gelen şarkıcı Hatice, sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
Son Dakika: Teknoparklardaki 5 bin 682 firmadan 2 ay boyunca kira alınmayacak Son Dakika: Türkiye'de 15 dakikada sonuç veren koronavirüs testi uygulanmaya başladı Son Dakika: Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hakkı durduruldu
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti         
09:05
Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü, "Virüs gençleri etkilemiyor" tezini çürüttü: Ölebilirsiniz!         
08:59
Hollanda'da 3 Türk koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti Hollanda'da 3 Türk koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti         
00:34
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşanan tüm gelişmeler Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşanan tüm gelişmeler         
00:26
UEFA'dan kulüplere FFP müjdesi UEFA'dan kulüplere FFP müjdesi         
23:47
İsrail'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti İsrail'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti         
23:38
İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı         
23:35
Barcelona'da yıldız isimlerin maaşları tehlikede Barcelona'da yıldız isimlerin maaşları tehlikede         
22:39
KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu         
21:11
Kahvehaneler kapandı, seyyar satıcıdan çay alıp parklarda sohbet ettiler Kahvehaneler kapandı, seyyar satıcıdan çay alıp parklarda sohbet ettiler         
20:25
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak         
20:22
Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi         
20:16
Trabzonspor, Uğurcan Çakır için kapıyı 30 milyon eurodan açacak Trabzonspor, Uğurcan Çakır için kapıyı 30 milyon eurodan açacak         
20:15
Trump'tan yeni koronavirüs tedbirlerini duyurdu: Büyük marketlerin kapatılmasına karar verdik Trump'tan yeni koronavirüs tedbirlerini duyurdu: Büyük marketlerin kapatılmasına karar verdik         
20:07
Türkiye'de yüzde 12'lik kesim koronavirüse karşı hiçbir önlem almıyor Türkiye'de yüzde 12'lik kesim koronavirüse karşı hiçbir önlem almıyor         
16:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 19:05:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: GMİS Başkanlar Kurulu;"Tüm gelişmeleri büyük bir dikkatle takip ediyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]