GMİS, "Büyük bir acı ve öfke içindeyiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel GMİS, 'Büyük bir acı ve öfke içindeyiz' - Son Dakika

GMİS, "Büyük bir acı ve öfke içindeyiz"

6 saat önce

Genel Maden İşçileri Sendikası Yönetim Kurulu, İdlib'de 33 askerin şehit olmasının ardından yaptığı açıklamada "Büyük bir acı ve öfke içindeyiz" dedi.

GMİS,

Genel Maden İşçileri Sendikası Yönetim Kurulu, İdlib'de 33 askerin şehit olmasının ardından yaptığı açıklamada "Büyük bir acı ve öfke içindeyiz" dedi.


Yapılan açıklama şöyle:


"Ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak ve bölgeye barış getirmek üzere İdlib'te bulunan askerlerimize yönelik düzenlenen alçakça saldırıda, son açıklamaya göre 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz ise yaralandı. Büyük bir acı ve öfke içindeyiz. Şehitlerimizin kanı yerde kalmamalıdır. Genel Maden İşçileri Sendikası olarak yüreğimizi dağlayan bu saldırıda hayatlarını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." - ZONGULDAK

Maden, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:38 Kaynak: İHA
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