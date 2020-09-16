GMİS, Ereğli'nin yeni ilçe başkanlarını ziyaret etti - Son Dakika

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu; GMİS Armutçuk Şube Başkanı Ali Eşitmez ve Şube Yönetimi, Amelebirliği Yönetim Kurulu üyesi Metin Artırmak, Armutçuk Şube Denetleme Kurulu üyeleri, Şube Disiplin Kurulu üyeleri, işyeri temsilcileri ile birlikte, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanlığı'na seçilen Saffet Bozkurt ve MHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanlığı'na seçilen Rahman Demirtürk'e nezaket ziyaretinde bulunarak yeni görevlerinin hayırlı olması dileğinde bulundu.

aK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt'u ziyaret ederek yeni görevinde başarılar dileyen GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, "Sendikamızda şube yöneticiliği yapmış olan bir babanın oğlu ve aynı zamanda kendisi de Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda çalışmış ve sendikamız üyeliğinde bulunmuş bir emekçi olarak Sayın Bozkurt'un AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanlığı'na seçilmiş olmasını önemli buluyoruz. TTK'da çalışmış bir emekçi olarak en yüce değerin emek olduğunu yaşayarak tecrübe etmesi nedeniyle de Sayın Bozkurt'un kurumun ileriye dönük gelişmesi açısından önemli katkılarda bulunacağına yürekten inanıyoruz. Yeni görevinin hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt da, "Ekmeğini yediğim, mücadelesine destek verdiğim kurumlarımızın yarını için elimden gelenin en iyisini yapmayı görev sayıyorum. Her daim yanınızda olmaya devam edeceğim" dedi. gMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, MHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanlığına seçilen Rahman Demirtürk'ü ziyaretlerinde, "Sendikal ve emek mücadelemize destek veren ve her zaman yanımızda gördüğümüz Sayın Demirtürk'ü seçildiği yeni görevinden dolayı kutluyor, hayırlı olmasını diliyoruz. Mücadelemize bundan böyle de destek vereceğine yürekten inanıyoruz" dedi.

MHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Rahman Demirtürk ise "Ziyaretiniz ve hayırlı olsun dilekleriniz için teşekkür ediyorum. Mensubu olduğunuz kurumların geleceği için mücadelenize dün olduğu gibi bugün ve yarın da destek olmaya, yanınızda durmaya devam edeceğim" dedi. - ZONGULDAK