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GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil: "44 madenci arkadaşımız koronavirüse yakalandı" - Son Dakika

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil: "44 madenci arkadaşımız koronavirüse yakalandı"

08.09.2021 14:07
GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil:

Genel Maden İşçiler Sendika Başkanı Hakan Yeşil, madenlerde 44 arkadaşlarının korona virüs testinin pozitif çıktığını, pozitif çıkan madencilerin ev karantinasına alındığını açıkladı.

Genel Maden İşçiler Sendika Başkanı Hakan Yeşil, madenlerde 44 arkadaşlarının korona virüs testinin pozitif çıktığını, pozitif çıkan madencilerin ev karantinasına alındığını açıkladı. Yeşil, aşı olunması çağrısında bulundu.

Genel Maden İşçileri Sendika Başkanı Hakan Yeşil, madenlerde son olarak 44 kişinin korona virüse yakalandığını söyleyerek, "Genel anlamda belirli bir artış var. Dün itibariyle 44 arkadaşımızın korona testi pozitif çıktı. Bu arkadaşlarımız şuan için ev karantinasındalar. Tabii bir önceki hafta daha azdı. Gün geçtikçe rakamların daha yükseldiği gözüküyor. Bununla beraber aşı için hükümet çalışma başlattı. Arkadaşlarımızın toplum sağlığı için aşı olması gerekiyor. Yani biz çok zor zamanlar yaşadık. Özellikle Taşkömürü kurumunda iş yerlerimize ara verildi. Devamında kademeli çalışma sistemine geçtik. Üretim yapamadık. Tamamı korona virüsün yayılmasıyla alakalıydı. Bunlar toplum sağlığı için önemli. Biz aynı sıkıntıları tekrar tekrar yaşamak istemiyoruz. Özellikle vatandaşların kendi sağlığı ve ailelerinin sağlığı için aşı olmaları gerekiyor. Aşı ile spekülasyonlar Türkiye'de yaygınlaştırıldı. Aşı olmak şart. Aşı olma şartı 12'ye kadar düştü. Aşı olmak zorundayız" dedi.

"Aşılama çalışmaları devam ediyor"

Aşılama çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Başkan Yeşil, "Toplu aşı yapılamadığı için arkadaşlarımız birimlerde aşılarını oldular. Bu hafta başladı çalışma. Herkes kendi bölgesinde aşı olduğu için net rakamları bilmiyoruz. Bu hafta sonu yapılacak çalışma ile ne kadar arkadaşımız aşı olacak belli olacak"diye konuştu.

"Yeraltı ve yer üstüne işçi alımı yapılması gerek"

Zonguldak Genel Maden İşçileri Sendika Başkanı Hakan Yeşil, biran önde yer altı ve yer üstüne işçi alımı yapılması gerektiğini belirterek, "Toplu sözleşme döneminde Meclis çalışmaları yaptık. Burada sadece işçi arkadaşlarımızın sıkıntılarını dile getirmedik. Arkadaşlarımızın 3 kişinin yaptığı işi 2 kişi yapıyor. Görünen emekli olan sayısı ortada. Cumhurbaşkanımızın işçi alımı duyurusundan sonra 2 bin kişi emekli oldu. Tabii işyerlerinde de bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Yer altında bir cevher var, bunu da yer yüzüne çıkarmamız gerek. Milli kaynak diye her yerde bağırıyoruz, bunun yer yüzünde çıkarmamız gerek. Son zamanlarda Türkiye Taşkömürü Kurumunda yapılan çalışmalar var. Tabii ki emekli olan arkadaşlarımızın açıklarının da giderilmesi gerekiyor. Hem mekanize hem de eski sistemde çalışmalar devam ediyor. Yer altı zor. Bununla ilgili işçi alımı yapılması gerekiyor. Biz bunları ilettik takipçisiyiz" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil: 44 madenci arkadaşımız koronavirüse yakalandı

COVIRAN Bereket, Sendika, Maden, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil: '44 madenci arkadaşımız koronavirüse yakalandı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil: "44 madenci arkadaşımız koronavirüse yakalandı" - Son Dakika
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