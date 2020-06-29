GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil'den kıdem tazminatı açıklaması - Son Dakika

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil'den kıdem tazminatı açıklaması

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, kıdem tazminatı düzenlemesine ilişkin, "Bugün çalışanlar ve gelecekte çalışacak olanlar için kıdem tazminatının mevcut haliyle korunmasını istiyoruz.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, kıdem tazminatı düzenlemesine ilişkin, "Bugün çalışanlar ve gelecekte çalışacak olanlar için kıdem tazminatının mevcut haliyle korunmasını istiyoruz." dedi.

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Yeşil, kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde yaptığı konuşmada, kıdem tazminatı hakları üzerinde düzenleme yapılmak istendiğini hatırlattı.

"İşçi sınıfı bir bütündür." diyen Yeşil, "Kamu ve özel tüm işçiler olarak haklarımızı savunacağız. Biz, atalarımızın mirasını çocuklarımıza bırakacağız. Kıdem tazminatı koşulları ve çerçevesi; kanunla çizilmiş, uzun yıllardan beri fiilen var olan temel bir müessesedir. Türk-İş kıdem tazminatına ilişkin yıllardan beri süregelen görüşünü bugün de muhafaza etmektedir. Türk-İş genel kurullarında oy birliğiyle alınan kararımız herkes tarafından bilinmektedir. Alınan kararın arkasındayız." ifadelerini kullandı.

Yeşil, kıdem tazminatının Türkiye işçi sınıfının ve Türk-İş'in kırmızı çizgisi olduğunu belirterek, "Bugün çalışanlar ve gelecekte çalışacak olanlar için kıdem tazminatının mevcut haliyle korunmasını istiyoruz." dedi.

Türk İş, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 11:53 Kaynak: AA

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