Son Dakika Haberleri: GMİS Genel Başkanı Yeşil, Başkanlar Kurulu toplantısında
Son Dakika Güncel GMİS Genel Başkanı Yeşil, Başkanlar Kurulu toplantısında

GMİS Genel Başkanı Yeşil, Başkanlar Kurulu toplantısında

7 saat önce

İŞ Başkanlar Kurulu, toplantısına katıldı.

GMİS Genel Başkanı Yeşil, Başkanlar Kurulu toplantısında, System.String[]

İŞ Başkanlar Kurulu, toplantısına katıldı.


Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, Ankara'da gerçekleştirilen TÜRK- İŞ 23. Dönem 21. Toplantısına katıldı. TÜRK-İŞ Genel Merkezinde gerçekleşen toplantıda, başta vergi dilimi olmak üzere çalışma hayatına ilişkin konular ve Aralık ayında gerçekleştirilecek TÜRK-İŞ 23.Olağan Genel Kurul hazırlıkları kapsamında değerlendirmelerde bulunuldu. - ZONGULDAK

Ankara, Maden, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:56 Kaynak: İHA
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