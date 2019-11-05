GMİS Genel Başkanı Yeşil, Başkanlar Kurulu toplantısında

İŞ Başkanlar Kurulu, toplantısına katıldı.



Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, Ankara'da gerçekleştirilen TÜRK- İŞ 23. Dönem 21. Toplantısına katıldı. TÜRK-İŞ Genel Merkezinde gerçekleşen toplantıda, başta vergi dilimi olmak üzere çalışma hayatına ilişkin konular ve Aralık ayında gerçekleştirilecek TÜRK-İŞ 23.Olağan Genel Kurul hazırlıkları kapsamında değerlendirmelerde bulunuldu. - ZONGULDAK