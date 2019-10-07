Son Dakika Haberleri: GMİS Genel Başkanı Yeşil'e nezaket ziyareti
Son Dakika Güncel GMİS Genel Başkanı Yeşil'e nezaket ziyareti

GMİS Genel Başkanı Yeşil'e nezaket ziyareti

1 saat önce

BEÜ heyeti GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil'e nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

GMİS Genel Başkanı Yeşil'e nezaket ziyareti, System.String[]

BEÜ heyeti GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil'e nezaket ziyareti gerçekleştirdi.


Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mimarlık ve Şehir Planlama Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Veli Akarsu, BEÜ Maden ve Maden Çıkarma Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Dr. Bülent Haner ile TTK Gelik Sondaj Şefi Tekniker Ufuk Karapınar; Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil'e bir nezaket ziyaretinde bulundular.


Akarsu, Haner ve Karapınar, GMİS Genel Başkanı Yeşil'e ve yönetim kuruluna başarı dilediler ve görüş alışverişinde bulundular. - ZONGULDAK

Bülent Ecevit Üniversitesi, Maden, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 01:38 Kaynak: İHA
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