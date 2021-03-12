GMİS Genel Sekreteri Kaya Tunç'u ziyaret etti - Son Dakika

GMİS Genel Sekreteri Kaya Tunç'u ziyaret etti

12.03.2021 14:53
GMİS Genel Sekreteri Kaya Tunç'u ziyaret etti, System.String[]

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel sekreteri Ertan Kaya, Ak Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'u Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) makamında ziyaret etti.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel sekreteri Ertan Kaya, Ak Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'u Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) makamında ziyaret etti.

Ziyarete beraberinde GMİS Amasra Şube Başkanı Birol Yalçın, Şube Sekreteri Ümit Çınar ve Şube Teşkilat Sekreteri Hüseyin Çalışkan da katıldı.

Ziyarette, Zonguldak, Bartın Bölge sorunları ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) sorunları üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. - ZONGULDAK

GMİS Genel Sekreteri Kaya Tunç'u ziyaret etti
GMİS Genel Sekreteri Kaya Tunç'u ziyaret etti

Yılmaz Tunç, Ertan Kaya, Bartın, Maden, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel GMİS Genel Sekreteri Kaya Tunç'u ziyaret etti - Son Dakika


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