GMİS GENEL SEKRETERİ YARALI MADENCİLERİN SON DURUMUNU AÇIKLADI - Son Dakika
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GMİS GENEL SEKRETERİ YARALI MADENCİLERİN SON DURUMUNU AÇIKLADI

18.10.2022 12:54

GENEL Maden İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Ertan Kaya Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören yaralı madencileri ziyaret etti.

GENEL Maden İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Ertan Kaya Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören yaralı madencileri ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Ertan Kaya "6 arkadaşımızdan, İbrahim Çeliktaş nasip olursa normal odaya alınacak. Remzi Taşkömür de en son süreçte servise çıkarılacak ondan da haber bekliyoruz. Diğer arkadaşlarımızın süreci devam ediyor" dedi.

"4 ARKADAŞIMIZIN SÜRECİ DEVAM EDİYOR"

Kaya "Öncelikle Türkiyemizin başı sağ olsun. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Bugünleri hep beraber atlatacağız. Bundan sonraki süreçte arkadaşlarımızın yakınlarına ülkemiz ve sendikamız adına her zaman yanlarında olduk ve olacağız. İşçi sınıfı olarak ülke ekonomisine katkı sağlamak için emek sarf ediyoruz. Takip ettiğimiz noktalar ve takip edeceğimiz noktalar olacak. Yeri ve zamanı gelince de takipçisi olacağız. 6 arkadaşımızdan, İbrahim Çeliktaş nasip olursa normal odaya alınacak. Remzi Taşkömür de en son süreçte servise çıkarılacak ondan da haber bekliyoruz. Diğer arkadaşlarımızın süreci devam ediyor" diye konuştu.

YORUMLAR
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Genel Sekreter Kaya, tedavi gören yaralı işçileri ziyaret etti Genel Sekreter Kaya, tedavi gören yaralı işçileri ziyaret etti İstanbul'da tedavi edilen maden işçilerinden 2'si normal odaya alınacak İstanbul'da tedavi edilen maden işçilerinden 2'si normal odaya alınacak
Kaynak: DHA

Şehir Hastanesi, Başakşehir, Maden, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GMİS GENEL SEKRETERİ YARALI MADENCİLERİN SON DURUMUNU AÇIKLADI - Son Dakika

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SON DAKİKA: GMİS GENEL SEKRETERİ YARALI MADENCİLERİN SON DURUMUNU AÇIKLADI - Son Dakika
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