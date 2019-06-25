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GMİS, Genişletilmiş Başkanlar Kurulu

1 saat önce

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, Genel Başkan Hakan Yeşil başkanlığında Sendika Genel Merkezinde toplandı.

GMİS, Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, System.String[]
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, Genel Başkan Hakan Yeşil başkanlığında Sendika Genel Merkezinde toplandı.

Genişletilmiş Başkanlar Kurulu'na; GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Hüseyin Kolçak, Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, GMİS'e bağlı Karadon, Kozlu, Üzülmez, Armutçuk, Amasra, Merkez Servisleri, MTA Şube Başkan ve yöneticileri katıldı.

Genişletilmiş Başkanlar Kurulu'nun açış konuşmasını yapan Genel Başkan Hakan Yeşil şunları söyledi;

"Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantımızın verimli geçmesini ve hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye'nin gündemi seçimdi. Seçimler bitti. Zor bir süreçteyiz. Türkiye'nin adı konmamış bir ekonomik kriz içinde olduğu bu günlerde bizler toplu iş sözleşmesi masasındayız. Bizleri ilgilendiren, Zonguldak için iyi tarafı 850 arkadaşımızın işe başlaması ve bu sayının 1500'e tamamlanacak olmasıdır. Arkadaşlar kurslara başladılar. Ardından sayı 1500'e tamamlanmak üzere aynı periyodda süreç devam edecek. Bildiğiniz gibi TÜRK-İŞ ile beraber, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu ile beraber ücretlerle ilgili teklifimizi hazırladık, Bakanlığa sunduk. Seçimler bekleniyordu, bugünlerde artık Hükümet tarafından bir cevap gelir. Sonucu hep beraber göreceğiz, tartışacağız ve yine mücadelemize hep beraber devam edeceğiz."

Genel Başkan Hakan Yeşil'in açış konuşmasının ardından toplantıda TÜRK-İŞ Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu teklifinin değerlendirilmesi, TTK, MTA ve HATTAT A.Ş. toplu iş sözleşmeleri hakkında bilgilendirme, örgütlenme gibi gündeme ilişkin konular ele alındı. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:01 Kaynak: İHA
İsa Mutlu, Sendika, Güncel
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