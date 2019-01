Gmis Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplandı

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, Genel Başkan Ahmet Demirci başkanlığında GMİS Genel Merkezi'nde toplandı.

Toplantıya GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Satılmış Uludağ, Genel Mali Sekreter Hikmet Gülşen, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal, Karadon Şube Başkanı Kemalettin Karataş ve Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, Kozlu Şube Başkanı Muhammet Ardıç ve Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, Armutçuk Şube Başkanı Ali Eşitmez ve Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, Üzülmez Şube Başkanı Tayfun Demir ve Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, Amasra Şube Başkanı Ertan Kaya ve Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, MTA Şube Başkanı Durmuş Kılıç ve Şube Yönetim Kurulu Üyeleri ile Merkez Servisleri Şube Başkanı Cengiz Saraç ve Şube Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.



Ocak ayı içinde gerçekleştirilen GMİS'e bağlı 7 şubenin 11'inci Olağan Genel Kurullarında oluşan şube yönetimlerinin katıldıkları ilk Genişletilmiş Başkanlar Kurulu olan toplantıda GMİS Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri bilgi verdiler.



GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, geçen 4 yıllık dönem ile ilgili başlıklar halinde bilgi aktardı. Sendikalarının 11'inci Olağan Genel Kurulu sürecinde 7 şubenin genel kurullarının tamamlandığını belirten Demirci; "Sizler işçi arkadaşlarımızın, delege arkadaşlarımızın teveccühleriyle şube yönetimlerine seçildiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Allah utandırmasın. Allah yardımcınız olsun diyorum" dedi.



Demirci konuşmasında şunları söyledi; "Sizlere geride kalan 4 yıllık dönemdeki çalışmalar ile ilgili başlıklar halinde bilgi vermek istiyorum. 4-5 Nisan 2015 tarihinde 10'uncu Olağan Genel Kurul'da göreve geldik. 2016 yılının son günü Hakkı Arslan arkadaşımızı kaybettik. Mekanı cennet olsun. Sonra Ocak 2017'de Kahraman Kabasakal arkadaşımız geldi. 29 Nisan 2015 tarihinde Eski Genel Merkez Yöneticileriyle yemekli bir dayanışma toplantısı yaptık. 1 Mayıs 2015'te TÜRK-İŞ'in düzenlediği ve Sendikamızın evsahipliği yaptığı 1 Mayıs İşçi Bayramını Emeğin Başkenti'nde kutladık.



İlk günden itibaren işçi alınsın, üretim artsın dedik. TTK, MTA ve HATTAT Maden'de Toplu İş Sözleşmesi Görüşmelerine devam ettik. TTK 26. Dönem Toplu İş Sözleşmesi'nde bizim dışımızdaki tüm sendikalar kabul etmesine rağmen tek başımıza direndik. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ile görüştük ve taban ücret artışı sağladık. Dışımızdaki sendikalar da yararlandı. MTA'da yüzde 80-90-100 ayrışmasını kaldıramadık. Bunun için mücadeleye devam etmemiz gerekiyor.



2015 Haziran seçim döneminde; İşçi alımı başta olmak üzere 2 asgari ücret uygulaması, gruplunun daimiye geçirilmesi, gruplunun kömür hakkı konularını ısrarla gündemde tuttuk. Yerine getirilmedi. AK Parti 1 milletvekili kaybetti. 2015 Kasım seçimleri öncesinde aynı konuları gündemde tuttuk. 1 Kasım 2015 seçimlerine 2 hafta kala AK Parti Milletvekilleri Sendikamıza geldi; 2 asgari ücret, gruplunun daimiye geçirilmesi uygulamasını kabul ettiler. 28 Ocak 2016'da Ankara'da 5 Zonguldak Milletvekilini bir araya getirdik. Mart 2016'da Eğitim Seminerlerimize başladık. Dönem içinde yönetici ve taban eğitim seminerlerimizi geniş bir katılımla yaptık. 2016, 1 Mayıs'ını Türk-İŞ'in isteği doğrultusunda Çanakkale'de kutladık. Sonraki kutlamaları kitlesel olarak Madenci Anıtı'nda yaptık. Önce Karadon ile başlayan özelleştirme girişimleri, sonra torba yasa tasarısı ile TTK'nın tamamı için gündeme geldi. Birlikte mücadelemizle engelledik. Paneller, kitlesel basın açıklamaları, işyeri bilgilendirmeleri, kamuoyuna sık sık basın açıklamaları, siyasi parti genel merkezlerini ziyaret, milletvekillerini, siyasi partileri ziyaret gibi çalışmalarla meşru zemini oluşturduk. 14 Temmuz'da kitlesel basın açıklaması yaptık. Gece 15 Temmuz darbe girişimi oldu. Duraksadık ama taleplerimizi her ortamda anlattık. 3 Mart 2017'de "Zonguldak için birlik ve dayanışma toplantısı" düzenledik. Milletvekillerinden kitle örgütlerine, muhtarlara tüm seçilmişleri davet ettik. Ortak bildiri yayınladık. 16 Mayıs 2017 tarihinde referandumda Zonguldak HAYIR, Türkiye EVET dedi. Mitingde "İşçi alınsın üretim artsın" demiştik. 2018 seçimlerinden önce bin 500 işçi alınacağı açıklandı. HEMA'da Denfa'da sorunlar yaşandı. İşçi arkadaşlarımız işten atıldı. Örgütlenmede sorunlar devam ediyor. İşçi alımı kararı uygulanacak. MTA'da işçi alımı için çalışıyoruz. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Maden Bölümüne, "TTK Raporu"nu hazırlattık ve tüm ilgililere ulaştırdık. 24 Ağustos 2017, 27. Dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. Direndik, bayram sonrasına kaldı ama artış sağladık. Madde için TBMM'de, Ankara'da, Zonguldak'ta ve son olarak yeraltında mücadele verdik ve başardık. CHP Zonguldak'ta Taşkömürü Kurultayı düzenledi. Bülent Ecevit Üniversitesi ile TÜRK-İŞ işbirliğinde 19'uncu Çalışma Ekonomisi Kongresi Zonguldak'ta düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yeni bir dönemi başlattı. Önümüzdeki süreç zorlu bir süreç. Bu süreçte ancak birlik ve beraberlik içinde başarılı oluruz" dedi.



Ardından konuşan GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu ise "Genel Maden İşçileri Sendikası gibi bir sendikada yöneticilik yapmak, temsilcilik yapmak, şubecilik yapmak, genel merkez yöneticiliği yapmak herkese nasip olmamıştır. Bu konuda şanslı insanlarız. 2015 döneminde sendikamız yönetim kademelerinin yüzde 80'i değişmişti. Süreç zor bir süreçti. O gün seçilen arkadaşlarımızla omuz omuza verdik ve birçok süreci sağlıklı bir şekilde tamamlamayı başardık. Önümüzdeki dönem daha da zor. Hepimiz ateşten gömlek giyiyoruz. Ancak işimizi kolaylaştıran bir güzellik var; Teşkilatımızın omurgası duruyor. 33 kişilik Yönetim kadrosunun büyük çoğunluğu yine görevde. Zorlukların üstesinden gelirken yorulacağız ama birbirimizin işini kolaylaştırma yolunda avantajımız olacak. Önümüzdeki dönemin zorluklarını hep beraber aşacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.



Ardından konuşan GMİS Genel Sekreteri Satılmış Uludağ ise şunları söyledi; "Yeni dönemin sendikamıza, TTK'ya, işyerlerimize hayırlı olmasını, iyi bir çalışma dönemi olmasını diliyorum. Geçmiş dönemlerde büyük mücadeleler verdik. Tertemiz bir sendika bırakıyoruz. Elimizin değdiği, gücümüzün yettiği kadar sendikamızı yönetmeye çalıştık. Ben aynı zamanda Maden İşçileri Eğitim ve Spor Vakfı'nın da başkanıyım. Aidatımızın tamamına yakınıyla 760 üniversite öğrencisine burs veriyoruz. Vakfınıza da sahip çıkın. Ankara'daki misafirhanemizi 2011 yılından beri yönetiyoruz. Orada da işletme şeklini değiştirdik ve iyi sonuçlar aldık. Bu teşkilat birlik olursa, beraber olursa başaramayacağı hiçbir şey yok. Kolkola, birlik içinde olun" dedi. GMİS Genel Mali Sekreteri Hikmet Gülşen, yeni dönemde seçilenlere başarı dileyerek, "Önümüzde zorlu süreçler var. Bu zorluklar tabii ki birlik, beraberlik içerisinde mücadele ederek aşılabilir. Önümüzde bir toplu sözleşme süreci var. Düşük ücret tablomuz var. Bir kıdem tazminatı fonu var. Bu tabloda birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Her zaman omuz omuza olacağız" dedi.



Programda son olarak konuşan GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal şunları söyledi; "Önümüzdeki 4 yıllık sürecin işçi arkadaşlarımız ve sendikamız için yeni kazanımlar elde edebileceğimiz bir dönem olmasını temenni ediyorum. Seçimleri kazanıp bu masanın etrafında toplanan bütün arkadaşlarımızı kutluyor, başarılar diliyorum. Bugün Türkiye'de resmi rakamlara göre 183 bin 187 maden işçisi var ve bunun 36 bin 285'i örgütlü. 35 bin 296'sı toplu sözleşme yapabiliyor. Madencilik ve taş ocakçılığı işkolunda, 146 bin 902 örgütsüz işçi var. Yani örgütlenme açısından 147 bine yakın bir potansiyel var. Ancak örgütlenme ile ilgili çok ciddi sıkıntılar da var. Örgütlendiğiniz işyerlerinde ya işveren mahkemeye gidiyor, ya sendikaya üye olan işçileri işten atıyor. ya işyerini kapatıyor, ya taşerona devrediyor. Bu sorunların çözümü ayrıntılı olarak ele alınmalıdır" dedi.



GMİS Yönetim Kurulunun konuşmalarının ardından yeni şube yönetimlerinde görev alanlar tek tek söz alarak görüşlerini açıkladılar.



Ardından Sendikal konular ile toplu iş sözleşmeleri süreçleriyle ilgili Sendika teknik personeli tarafından brifing verildi. - ZONGULDAK

