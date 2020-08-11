GMİS genişletilmiş başkanlar kurulu toplandı - Son Dakika

Olağanüstü Genel Kurulunu 8 Ağustos 2020 tarihinde yapan MTA Şubesi'nin yeni yönetiminin de katıldığı toplantıda işyeri sorunları, örgütlenme çalışmaları, pandemi süreci, eğitim seminerleri, kıdem tazminatı konusundaki çalışmalar ele alındı. - ZONGULDAK

Genişletilmiş Başkanlar Kurulu'na; GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu , Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, GMİS'e bağlı Karadon, Kozlu , Üzülmez, Armutçuk, Amasra , Merkez Servisleri, MTA Şube Başkan ve yöneticileri katıldı.

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 14:43

Kaynak: İHA

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