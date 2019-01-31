Son Dakika Haberleri: Gmis Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı

Gmis Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı

1 saat önce

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, 2018 seçimlerinden önce bin 500 işçi alınması kararının uygulanacağını ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'ne (MTA)işçi alımı için çalıştıklarını bildirdi.

Gmis Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı, System.String[]
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, 2018 seçimlerinden önce bin 500 işçi alınması kararının uygulanacağını ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'ne (MTA)işçi alımı için çalıştıklarını bildirdi.

Sendikadan yapılan açıklamada, GMİS Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, Demirci'nin geçen 4 yıllık dönemle ilgili bilgi aktardığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Demirci, önlerinde zorlu bir süreç olduğunu ve bu süreçte birlik ve beraberlik içinde başarılı olacaklarını vurguladı.

İlk günden itibaren "işçi alınsın, üretim artsın" dediklerini hatırlatan Demir, şunları kaydetti:

"Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), MTA ve HATTAT Maden'de Toplu İş Sözleşmesi Görüşmelerine devam ettik. TTK 26. Dönem Toplu İş Sözleşmesi'nde bizim dışımızdaki tüm sendikalar kabul etmesine rağmen tek başımıza direndik. MTA'da yüzde 80-90-100 ayrışmasını kaldıramadık. Bunun için mücadeleye devam etmemiz gerekiyor. 2018 seçimlerinden önce bin 500 işçi alınacağı açıklandı. Örgütlenmede sorunlar devam ediyor. İşçi alımı kararı uygulanacak. MTA'da işçi alımı için çalışıyoruz."

GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu da 2015 döneminde sendikanın yönetim kademelerinin yüzde 80'inin değiştiğini vurgulayarak, "Süreç zor bir süreçti. O gün seçilen arkadaşlarımızla omuz omuza verdik ve birçok süreci sağlıklı bir şekilde tamamlamayı başardık.
Önümüzdeki dönem daha da zor." ifadelerini kullandı.

GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal ise Türkiye'de resmi rakamlara göre 183 bin 187 maden işçisinin olduğunu ve bunun 36 bin 285'inin örgütlü olduğunu aktardı.

Konuşmaların ardından, sendikal konular ile toplu iş sözleşmeleri süreçleriyle ilgili sendika teknik personeli tarafından brifing verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:04 Kaynak: AA

Maden, İşçi, Güncel
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