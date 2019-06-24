Son Dakika Haberleri: GMİS Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısı
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GMİS Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısı

23 dakika önce

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

GMİS Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısı, System.String[]
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
Sendikadan yapılan açıklamada, toplantının Hakan Yeşil başkanlığında düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşil, Türkiye'nin gündeminin seçim olduğunu ve bu seçimin dün itibarıyla sona erdiğini hatırlattı.
Zor bir süreçte olduklarını vurgulayan Yeşil, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin adı konmamış bir ekonomik kriz içinde olduğu bugünlerde bizler toplu iş sözleşmesi masasındayız. Bizleri ilgilendiren, Zonguldak için iyi tarafı 850 arkadaşımızın işe başlaması ve bu sayının bin 500'e tamamlanacak olmasıdır. Arkadaşlar kurslara başladılar. Ardından sayı bin 500'e tamamlanmak üzere aynı periyotta süreç devam edecek.
Seçimler bekleniyordu, bugünlerde artık hukümet tarafından bir cevap gelir. Sonucu hep beraber göreceğiz, tartışacağız ve yine mücadelemize hep beraber devam edeceğiz."
Konuşmanın ardından toplantıda TÜRK-İŞ Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu teklifinin değerlendirilmesi, TTK, MTA ve HATTAT AŞ toplu iş sözleşmeleri hakkında bilgilendirme, örgütlenme gibi gündeme ilişkin konular ele alındı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:00 Kaynak: AA
Türkiye, Güncel
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