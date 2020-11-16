GMİS'in 74. kuruluş yıl dönümü - Son Dakika

Genel Maden İşçileri Sendikası'ndan (GMİS), sendikanın 74. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sendikadan yapılan açıklamada, Türkiye'de ve dünya sendikacılık tarihinde önemli yeri bulunan sendikanın 74. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıkları belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sendikamız kurucularını ve bugüne kadar görev yapan tüm yöneticilerimizi sevgi, saygı ve şükranla anıyoruz. Başta Genel Başkanımız Şemsi Denizer olmak üzere, aramızdan ayrılanlara Allah'tan rahmet, hayatta olanlara sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. GMİS sadece kayıtlı üyeleri ile değil geride kalan 74 yıllık tarihindeki üyeleri ve aileleriyle, halkımızla tek yürek, tek ses olmuştur. Bugün resmi olarak 74 yaşında olan sendikamız, 172 yıllık bir mücadele tarihine sahiptir ve bu açıdan Türkiye'nin ve dünyanın sayılı sendikaları arasındadır. Madenciler ve bölge insanı, Osmanlı İmparatorluğu döneminde yabancı ve yerli şirketlere karşı, Cumhuriyet döneminde yanlış politikaları dayatan yöneticilere karşı, her şart altında işine, aşına, ülkesinin ve milletinin geleceğine sahip çıkarak, ülkemizde ve dünyada, demokrasi ve sendikal mücadele tarihinde yerini almıştır. Birlikte mücadelemizle kazandık, birlikte mücadelemizle başardık. Sendikamızın varlık nedeni olan ve her şart altında sendikasına sahip çıkan maden ve MTA işçisi kardeşlerimizle, halkımızla birlikte daha nice yıllar demokrasi, hak, hukuk mücadelemizi sürdürecek ve bu bayrağı daha iyi noktalara taşıyacağız."