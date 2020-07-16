GMİS'in Haziran ayı gıda araştırması - Son Dakika

GMİS'in Haziran ayı gıda araştırması

Haziran 2020'de mutfak harcaması bir önceki aya göre yüzde 0.72 oranında arttı.

Haziran 2020'de mutfak harcaması bir önceki aya göre yüzde 0.72 oranında arttı.

Freni patlayan yolcu otobüsü dehşet saçtı: 8 yaralı
Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu
Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi


Yaklaşık 7 ay önce Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede pandemi haline gelen Covid 19 virüsünün (korona) ülkemizi de etkisine aldığı mart-nisan -mayıs ve haziran dönemini kapsayan 4 aylık dönemde mutfaktaki artış ise yüzde 6.48 düzeyinde oldu.


Genel Maden İşçileri Sendikasının her ay yaptığı 1 çalışan, bir ev hanımı eş ve 2 çocuktan oluşan çekirdek madenci ailesini kapsayan Gıda Harcaması Araştırmasını oluşturan harcama gruplarında Haziran 2020 de şu değişimler gözlemlendi.


Süt ürünleri grubu; Bu grupta tam yağlı beyaz peynir yüzde 3.68, Taze Kaşar 2.59, koyun peyniri 4.61 oranında arttı. Diğer ürünlerde değişim görülmedi. Et ürünleri grubu; Bu grupta, özellikle kırmızı et ürünlerinde artışlar tespit edildi. Kırmızı et ürünlerinde ortalama artış yüzde 2.4 oranında oldu. Yine kırmızı et ürünlerinden olan sakatatlar grubunda artış tespit edilmedi.


Yine dar gelirli ailelerin en çok tükettiği ana gıda ürünü olan beyaz et grubunda tavuk eti fiyatları 6.66 oranında arttı. Yumurta da bir önceki aya göre fiyat değişimi görülmedi.


Balık ürünlerinde mevsim sonu olması nedeniyle Haziran ayında hesaplamaya alınmadı. Bakliyat ve Tahıllar grubu; Bu iki grupta Haziran 2020 ayında önemli fiyat değişimleri tespit edilmedi.


Haziran ayında sebze ve meyve grubunda, özellikle mevsim ürünlerinde fiyatlar ortalama 6.45 oranında gerçekleşti. En yüksek artış yüzde 11 oranı ile patates, bamyada olurken, en yüksek düşüş ise yüzde 9 ile taze soğan ve yüzde 8 ile taze fasulye de oldu. Meyve Gurubunda Haziran ayında mevsim ürünlerinde önemli düşüşler meydana geldi. Karpuz yüzde 25, kiraz yüzde 17 fiyatı düşen ürün olurken, çilek yüzde 20 ile fiyatı en fazla artan ürün oldu. Yağlar ve yağlı tohumlar grubu, şekerli ürünler, baharatlar ve çaylar, salça ve konserve grubunda haziran ayında önemli bir değişim görülmedi.


2020 Haziran ayında 4 kişilik bir madenci ailesinin; gıdanın yanı sıra kira, yakacak, giyim, ulaşım, sağlık, eğitim, kültür ve eğlence gibi zorunlu harcamalarını da kapsayan asgari geçim düzeyi, diğer bir deyişle Yoksulluk Sınırı aylık 48.60 TL artış ile 6.659,60 TL oldu. - ZONGULDAK

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 17:40 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel GMİS'in Haziran ayı gıda araştırması - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

22:37 Freni patlayan yolcu otobüsü dehşet saçtı: 8 yaralı 22:34 Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu 22:29 Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi 21:19 Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi 21:11 Türkiye'ye karşı birleştiler! Hafter ve kabile liderleri, Mısır ordusunun Libya'ya girmesine izin verdi 20:43 Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Türk şirketlerinin F-35 programından çıkarılırsa maliyetler ve gecikmeler artacak 20:43 Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor 20:14 Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt 18:44 Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı 18:39 Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı 17:38 Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı 17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 16:41 4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu 16:24 Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç: Pozitif çıkma oranı yüzde 2'den yüzde 10'a çıktı 16:09 Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
Freni patlayan yolcu otobüsü dehşet saçtı: 8 yaralı
22:37
Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu
22:34
Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi
22:29
Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
21:19
Türkiye'ye karşı birleştiler! Hafter ve kabile liderleri, Mısır ordusunun Libya'ya girmesine izin verdi
21:11
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Türk şirketlerinin F-35 programından çıkarılırsa maliyetler ve gecikmeler artacak
20:43
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
20:43
Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt
20:14
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
18:44
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
18:39
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 23:51:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: GMİS'in Haziran ayı gıda araştırması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]