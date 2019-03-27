Son Dakika Haberleri: Gmis'in Yeni Başkanı Teşekkür Etti

Gmis'in Yeni Başkanı Teşekkür Etti

1 saat önce

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Yönetim Kurulu adına bir açıklama yaparak 23-24 Mart 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen 11'inci Olağan Genel Kurul nedeniyle teşekkür etti.

Gmis'in Yeni Başkanı Teşekkür Etti, System.String[]
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Yönetim Kurulu adına bir açıklama yaparak 23-24 Mart 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen 11'inci Olağan Genel Kurul nedeniyle teşekkür etti.

Yeşil'in açıklaması şöyle; "11'inci Olağan Genel Kurulumuzu Genel Maden İşçileri Sendikamıza yakışır, demokratik bir olgunlukla tamamladık. Madenci kardeşlerimiz önümüzdeki 4 yıl için ekibimize görev verdiler. Biz başta delege arkadaşlarımız olmak üzere tüm madenci kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Bizden önce görev yapan tüm yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Hepsinin tecrübelerinden yararlanacağız. Biz büyük bir aileyiz ve tek ses, tek yürek mücadelemize devam ediyoruz. Genel Merkez ve Şubeler olarak iyi bir ekibimiz var. Mahalli seçimler sonrası sözleşme görüşmelerimize kaldığı yerden devam edeceğiz. 1000 yeni arkadaşımız TTK'ya işbaşı yapacak. İşimize aşımıza, geleceğimize, bölgemize, ülkemize birlikte mücadelemizle sahip çıkacağız. 23-24 Mart 2019 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz 11'inci Olağan Genel Kurulumuzu onurlandıran Milletvekillerimize, TÜRK-İŞ Yöneticilerine ve TÜRK-İŞ'e bağlı sendikalarımızın başkan ve yöneticilerine, tüm sendikalarımızın yöneticilerine, Belediye Başkanlarımıza, Belediye Başkan Adaylarımıza, siyasi partilerimizin il ve ilçe yönetimlerine, demokratik kitle örgütü yönetici ve temsilcilerine, meslek odalarımızın yöneticilerine, Belediye Meclisi ve İl genel Meclisi adaylarımıza, muhtarlarımıza, emeklilerimize, madenci kardeşlerimize, Telgraf veya çiçek göndererek hayırlı olsun dileklerini ileten dostlarımıza teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz." - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:20 Kaynak: İHA

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