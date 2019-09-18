Son Dakika Haberleri: GMİS, "Kahraman Gazilerimiz gurur kaynağımızdır"
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GMİS, "Kahraman Gazilerimiz gurur kaynağımızdır"

1 saat önce

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Yönetim Kurulu adına bir mesaj yayınlayarak Gaziler Günü'nü kutladı.

GMİS,

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Yönetim Kurulu adına bir mesaj yayınlayarak Gaziler Günü'nü kutladı.


Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, yayınladığı mesaj şöyle; "Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından, 19 Eylül 1921 tarihinde Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e, Mareşal rütbesi ile Gazi ünvanı verilmiştir. 19 Eylül tarihi Gaziler Günü olarak kutlanmaktadır. Milletimiz, vatanı ve bağımsızlığı için tarih boyunca birlik ve beraberlik içinde tüm zorluklara göğüs germiş; gerektiğinde canını vermekten çekinmemiş, milletimizin büyük zaferlere ulaşmasını, özgür ve bağımsız yaşamasını sağlamıştır. Vatanın bölünmez bütünlüğü, halkımızın huzuru, güvenliği ve esenliği için büyük bir onurla görev yaparak gazilik mertebesine ulaşan kahramanlarımız gurur kaynağımızdır. Başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere 15 Temmuz hain darbe girişiminde, terör eylemlerinde, vatanın bölünmezliği ve huzuru için mücadele ederken hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimizi ve hayatta olmayan gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilerimize şükranlarımızı ve saygılarımızı sunuyoruz." - ZONGULDAK

Gaziler Günü, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:21 Kaynak: İHA
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