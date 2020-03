GMİS Kozlu şube taban eğitim semineri yapıldı - Son Dakika

Genel Maden İşçileri Sendikası'na (GMİS) bağlı Kozlu Şube Taban Eğitim Semineri, 28-29 Şubat-1Mart 2020 tarihlerinde Kızılcahamam'da yapıldı.



Seminere GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Hüseyin Kolçak, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Kozlu Şube Başkanı Muhammet Ardıç, Şube Sekreteri Binali Acun, Şube Mali Sekreteri Raif Öztürk, Şube Teşkilat Sekreteri Dursun Başbakıcı, Kozlu Şube Delegeleri ile temsilcileri katıldı.



Maden şehitleri ile İdlib Şehitleri için Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından seminerin sunuş konuşmasını GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir yaptı.



Demir; "2020 yılında eğitim ve örgütlenme çalışmalarına ağırlık vereceğiz.Bu dönem sendikamız üyesi yaklaşık 1000 arkadaşımız seminerlerimize katılacak. Bir yandan örgütlenme çalışmaları yapacak diğer yandan eğitim seminerlerimize devam edeceğiz. Amacımız, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi pekiştirmek" dedi.



Rahatsızlığı nedeniyle İzmir'de tedavisi devam eden GMİS Genel Sekreteri Hüseyin Kolçak da eğitim seminerine katılarak bir konuşma yaptı.



Kolçak konuşmasında şunları söyledi; "Geçmişini bilmeyen geleceğine yön veremez. Eğitim, insan hayatının en önemli unsurlarından birisi. Geçmişimizi bilerek, öğrenerek gelecek günlere yön vermek üzere buralara eğitim amacıyla geliyoruz. ve buralardan aldığımız bilgilerle, karşılıklı yaptığımız sohbetlerle edindiğimiz deneyimlerle geleceğimize yön vermek için bir örgüt çatısı altında mücadelemize devam ediyoruz. Türk emek camiasının ve Türk sendikal yapısının en eski, en demokratik, en mücadeleci sendikasının üyesi olmaktan hepiniz adına onur duyuyorum. 1946 yılında kurulmuş olan Sendikamız, sadece Türk işçi camiasına değil tüm dünya emek camiasına, tarihine yön vermiş, damga vurmuş, birçok eylemlerin altına imza atmış, yeri gelmiş birçok bedeller ödemiş, gerçekten en mücadeleci sendikalardan biriyiz. Bizler sendikacı olarak, sizlerin temsilcileri olarak zorluklarınızı, sorunlarınızı her platformda, başta Genel Başkanımız olmak üzere, söylenmesi gereken her şeyi mutlaka söylüyoruz."



Kolçak, tedavisi sürmekte olan rahatsızlığı ile ilgili olarak, "Bir tedavi sürecim var biliyorsunuz. Bu konuda hepinize, en başta sizler olmak üzere herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İlk günden itibaren destek oldunuz. Genel Başkanımız başta olmak üzere yönetim kurulu arkadaşlarıma, şubeci arkadaşlarıma, personel arkadaşlarıma ve sizlere tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bu sinsi hastalığı sizlerin sayesinde moral çöküntüsü olmadan atlatıyorum. Bana göre son dörtyüz metredeyim. Son düzlüğe çıktım. İnşallah Temmuz ayından sonra tekrar omuz omuza, yan yana çalışmaya ve mücadeleye devam edeceğiz" dedi.



Seminerin açılış konuşmasını GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil yaptı. Yeşil; "Şunu her fırsatta söylüyorum, Hüseyin Başkanımız aramızda olmasa da her daim yanımızdadır. Bilgisiyle, mücadeleci kişiliğiyle bizlere her zaman enerji vermiştir. Hepiniz adına kendisine teşekkür ediyorum. Bu seminerlerden aldığımız bilgilerle kardeşliğimizi, dayanışma duygularımızı ve mücadeleci kimliğimizi artırmak için buradayız. Çok değerli hocalarımız var. Verecekleri bilgileri alın ve arkadaşlarınızla paylaşın. Tarihimizi biliyorsunuz, bizler böyle bir sendikanın yöneticileri, üyeleriyiz. Bizler çok bedeller ödedik, atalarımız bedeller ödedi. Bizler bayrağı aldık, daha ileri safhaya taşımak için mücadele ediyoruz. Elbette bu mücadeleler, sizlerin desteğiyle, birlik ve beraberlikle mümkündür. Eğitim seminerleri mücadele gücümüzü artıracaktır" dedi.



Seminerde GMİS'in tarihini ve son dönem çalışmalarını içeren belgesel film gösterimi yapıldı.



Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Fikret Sazak, "Sendikacılık tarihi ve genel kavramlar", "Çalışma hayatının temel sorunları", Sosyal Güvenlik Uzmanı Eren Korkmaz "Emeklilik ve Emekli aylığı bağlanma şartları", Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Çalışma Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ferdi Kesikoğlu "Dünya, Türkiye ve Bölge ekonomisindeki gelişmeler" konularında seminer verdi.



Seminer sonunda değerlendirme toplantısı yapıldı ve sertifika dağıtım töreni düzenlendi. - ZONGULDAK