GMİS,MTA bölge müdürlüklerini ziyaret etti - Son Dakika

GMİS,MTA bölge müdürlüklerini ziyaret etti

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu ile MTA Şube Yönetimi, 15 Eylül 2020, 28-29-30 Eylül 2020 tarihlerinde Maden Tetkik Arama Kurumu (MTA) sondaj kampları ile MTA Şube Baş temsilcilikleri ve Bölge Müdürlüklerini ziyaret etti.

GMİS,MTA bölge müdürlüklerini ziyaret etti, System.String[]

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu ile MTA Şube Yönetimi, 15 Eylül 2020, 28-29-30 Eylül 2020 tarihlerinde Maden Tetkik Arama Kurumu (MTA) sondaj kampları ile MTA Şube Baş temsilcilikleri ve Bölge Müdürlüklerini ziyaret etti.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil Başkanlığındaki GMİS Heyeti, MTA Orta Anadolu 1. Bölge Müdürlüğü (Sivas) ile Bölge Müdürü Ramazan Taşdan'ı ve Bölge Baş temsilcisi Sefa Yılmaz'ı, MTA Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü (Van) ile Bölge Müdürü Çetin Kartal'ı ve Bölge Baş temsilcisi Ramazan Güneş'i, MTA Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü (Trabzon) ile Bölge Müdürü Bülent Tosun'u ve Bölge Baş temsilcisi Orhan Serdar'ı, MTA İstanbul İrtibat Müdürlüğü ile İrtibat Şube Müdürü Hülya Sibel Şahan ile İrtibat Şube Müdürlüğü Temsilcisi Serkan Baldan'ı, MTA Sakarya Jeotermal Sondaj Kampı'nı ziyaret etti.

Ziyaretlere GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, GMİS MTA Şube Başkanı Tarkan Bor, Şube Sekreteri Mehmet Uğurlu Deveci, Şube Mali Sekreteri Tuncay Aksoy, Şube Teşkilat Sekreteri Metin Alican katıldı.

GMİS Genel Merkez Yönetimi daha önce MTA Genel Müdürlüğü'ne bağlı 9 Bölge Müdürlüğü ile bu bölgelerdeki sondaj kamplarını ziyaret etmişti.

Bölge Müdürlüklerini ve bölge müdürlüklerinde bulunan GMİS MTA Şube Baş temsilciliklerini ziyaret eden GMİS Heyeti, MTA çalışanı üyeleriyle toplantılar yaptı, sorunları ve çözüm önerilerini dinledi.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, MTA Bölge Müdürlükleri ile Türkiye'nin dört bir yanındaki sondaj kamplarında çalışan arkadaşlarını ziyaret etme sözü verdiklerini ve bu sözü MTA'nın tüm bölge müdürlükleri ile arazide zor şartlardaki sondaj kamplarını ziyaret ederek yerine getirdiklerini belirterek, "Türkiye'nin dört bir yanında MTA işyerlerinde çalışan arkadaşlarımızla yüz yüze tanışma fırsatı bulduk. Yaz-kış, soğuk-sıcak, kar-yağmur demeden büyük bir özveri ile sondaj kamplarında görev yapan arkadaşlarımızın çalışma koşullarını yerinde gördük. Sorunları ve çözüm önerilerini sizlerden işyerlerinizde dinlemek bizim için önemliydi. Her zaman iletişim içinde olacağız. Tüm MTA çalışanı arkadaşlarımıza gösterdikleri ilgi ve misafirperverlik için ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. - ZONGULDAK

GMİS,MTA bölge müdürlüklerini ziyaret etti
GMİS,MTA bölge müdürlüklerini ziyaret etti
GMİS,MTA bölge müdürlüklerini ziyaret etti

Genel Maden İşçileri Sendikası, Maden Tetkik Arama, Yönetim Kurulu, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 14:07 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel GMİS,MTA bölge müdürlüklerini ziyaret etti - Son Dakika

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