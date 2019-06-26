Son Dakika Haberleri: GMİS, "Özel Güvenlik Günü ve Haftası kutlu olsun"
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GMİS, "Özel Güvenlik Günü ve Haftası kutlu olsun"

1 saat önce

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Yönetim Kurulu adına bir açıklama yaparak, özel güvenlik çalışanlarının "Özel Güvenlik Günü ve Haftası"nı kutladı.

GMİS,
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Yönetim Kurulu adına bir açıklama yaparak, özel güvenlik çalışanlarının "Özel Güvenlik Günü ve Haftası"nı kutladı.

Açıklama şöyle; "26 Haziran 2004 tarihinde çıkarılan 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un 15'nci yılında 320 bine ulaşan çalışan sayısıyla önemli bir görevi yerine getiren özel güvenlik görevlisi arkadaşlarımızın Özel Güvenlik Günü ve Haftası'nı kutluyoruz. Milletimizin emniyet içinde yaşaması için, kolluk kuvvetlerinin en büyük destekçisi olan özel güvenlik görevlisi arkadaşlarımıza çalışmalarında başarılar diliyoruz. Genel Maden İşçileri Sendikası olarak her zaman dayanışma içinde olacağımızı belirtiyoruz." - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:40 Kaynak: İHA
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