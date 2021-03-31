GMİS personeli Akgün ve Dübüş emekliye ayrıldı - Son Dakika

GMİS personeli Akgün ve Dübüş emekliye ayrıldı
31.03.2021 16:22
Genel Maden İşçileri Sendikası'nda (GMİS) 1990 yılından beri çalışan Ahmet Akgün, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ndeki görevinden, 1995 yılından beri çalışan Mustafa Dübüş ise Ulaştırma Servisi'ndeki görevinden emekliye ayrıldı.
Genel Maden İşçileri Sendikası'nda (GMİS) 1990 yılından beri çalışan Ahmet Akgün, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ndeki görevinden, 1995 yılından beri çalışan Mustafa Dübüş ise Ulaştırma Servisi'ndeki görevinden emekliye ayrıldı.
GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil; Akgün ve Dübüş'ün emekliye ayrılmaları nedeniyle kendilerine Sendikalarına hizmetlerinden dolayı birer teşekkür plaketi verdi.
Genel Başkan Yeşil, Akgün ve Dübüş'ün emekliliklerinin hayırlı olması dileğinde bulundu. GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız ile GMİS Karadon Şube Yöneticileri Korhan Boz ile Bülent Kılıç da Akgün ve Dübüş'e emekliliklerinin hayırlı olması dileğinde bulundular. - ZONGULDAK
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