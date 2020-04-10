Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, yönetim kurulu adına mesaj yayımlayarak Türk Polis Teşkilatının 175'inci yılını kutladı.



Yeşil, mesajında "Polis Teşkilatı, bugün küresel salgına karşı yürütülen savaşta da ön cephede büyük bir özveri ve risk altında mücadelesini sürdürüyor" dedi.



Yeşil'in mesajı şöyle;



"1845 yılında kurulan ve ülkemizin dört bir yanında büyük bir özveriyle gece-gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeden çalışan ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci kuruluş yıldönümü kutluyoruz. Toplumsal huzur ve güvenin düzenli bir şekilde sürdürülmesi, can ve mal güvenliğinin yasalar çerçevesinde korunması gibi yüksek bir sorumluluğu üstlenen Polis Teşkilatı, bugün küresel salgına karşı yürütülen savaşta da ön cephede büyük bir özveri ve risk altında mücadelesini sürdürüyor. Ülkemizde huzur ve güven ortamını tesis adına, terörle mücadele uğruna görevi başında şehit düşen emniyet mensuplarına Allah'tan rahmet diliyor, gazi olanlara şükranlarımızı ve görevleri başında olan Polis Teşkilatımızın yöneticilerine ve tüm Emniyet mensuplarına sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz." - ZONGULDAK