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GMİS, "Rahşan Ecevit'in vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız"
6 saat önce
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu bir açıklama yaparak eski Başbakanlardan ve Zonguldak Milletvekillerinden Merhum Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in vefatını üzüntü ile öğrendiklerini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 03:28 Kaynak: İHA
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu bir açıklama yaparak eski Başbakanlardan ve Zonguldak Milletvekillerinden Merhum Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in vefatını üzüntü ile öğrendiklerini belirtti.
Açıklama şöyle; "Türkiye Cumhuriyeti Eski Başbakanlarından ve Zonguldak Milletvekillerinden, ülkemize ve bölgemize önemli hizmetleri olan Merhum Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz." - ZONGULDAK
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