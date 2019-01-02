Son Dakika Haberleri: Gmis Şube Genel Kurulları Başlıyor

Gmis Şube Genel Kurulları Başlıyor

3 dakika önce

Genel Maden İşçileri Sendikası'na (GMİS) bağlı şubelerin 11'inci Olağan Genel Kurulları başlıyor.

Gmis Şube Genel Kurulları Başlıyor, System.String[]
Genel Maden İşçileri Sendikası'na (GMİS) bağlı şubelerin 11'inci Olağan Genel Kurulları başlıyor.

GMİS'e bağlı 7 Şubeden Karadon Şubesi'nin 11'inci Olağan Genel Kurulu 5 Ocak 2019 Cumartesi Günü Saat: 10.00'da GMİS Genel Merkezi Şemsi Denizer Salonu'nda, Amasra Şubesi'nin 11'inci Olağan Genel Kurulu ise 6 Ocak 2019 Pazar Günü Saat: 10.00'da Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi Sinema Salonu'nda gerçekleştirilecek. GMİS'e bağlı şubelerin genel kurulları Ocak ayı içinde tamamlanacak. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:08 Kaynak: İHA

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