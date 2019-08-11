GMİS'te bayramlaşma
21 dakika önce
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Kurban Bayramı nedeniyle bayramlaşma programı gerçekleştirildi.
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Kurban Bayramı nedeniyle bayramlaşma programı gerçekleştirildi. Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 04:20 Kaynak: İHA
GMİS Yöneticileri, Kurban Bayramı nedeniyle Sendika Genel Merkezi'ndeki bayramlaşma programına katıldı.
GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Sendikanın şube başkan ve yöneticileri, GMİS personeli, maden işçileri ile Zonguldak'ın siyasetçi, bürokrat, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, işçi ve memur sendikalarının yöneticileri ve gazeteciler ile bayramlaştı. - ZONGULDAK
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