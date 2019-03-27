Son Dakika Haberleri: Gmis'te Devir Teslim Töreni

Gmis'te Devir Teslim Töreni

26 dakika önce

Genel Maden İşçileri Sendikasının (GMİS) 11. Olağan Genel Kurulu'nda genel başkanlığa seçilen Hakan Yeşil, görevi Ahmet Demirci'den devraldı.

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Genel Maden İşçileri Sendikasının (GMİS) 11. Olağan Genel Kurulu'nda genel başkanlığa seçilen Hakan Yeşil, görevi Ahmet Demirci'den devraldı.

Yeşil, görev devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, olağan genel kurulun güzel bir demokrasi yarışına sahne olduğunu söyledi.

Yeni ekiple görevi devraldıklarını belirten Yeşil, "Geçmişte yaptığı görevler için Ahmet Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ederiz. Bundan sonra kent, maden işçisi ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) için ne yapılması gerekiyorsa hep beraber yapacağız. Hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Ahmet Demirci de, yeni yönetime başarılar dileyerek, her zaman yanlarında olacaklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Demirci, yönetim kurulu defterini Yeşil'e teslim etti.

Yeşil, 24 Mart'ta gerçekleştirilen GMİS 11. Olağan Genel Kurulu'nda 262 delegeden 220'sinin oyunu alarak, genel başkanlığa seçilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:36 Kaynak: AA

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Güncel
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