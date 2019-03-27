Son Dakika Haberleri: Gmis'te Devir Teslim Töreni

Gmis'te Devir Teslim Töreni

1 saat önce

Genel Maden İşçileri Sendikası'nın (GMİS) 11. Olağan Genel Kurulu'nda genel başkanlığa seçilen Hakan Yeşil, Ahmet Demirci'den görevi devraldı.

Genel Maden İşçileri Sendikası'nın (GMİS) 11. Olağan Genel Kurulu'nda genel başkanlığa seçilen Hakan Yeşil, Ahmet Demirci'den görevi devraldı.

Yeşil, görev devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, olağan genel kurulun güzel bir demokrasi yarışına sahne olduğunu söyledi.

Yeni ekiple görevi devraldıklarını belirten Yeşil, "Geçmişte yaptığı görevler için Ahmet başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ederiz. Bundan sonra kent, maden işçisi ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) için ne yapılması gerekiyorsa hep beraber yapacağız. Hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Demirci de yeni yönetime başarılar dileyerek, her zaman yanlarında olacaklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Demirci, yönetim kurulu defterini Yeşil'e teslim etti.

Yeşil, 24 Mart'ta gerçekleştirilen GMİS 11. Olağan Genel Kurulu'nda 262 delegeden 220'sinin oyunu alarak genel başkanlığa seçilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:23 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı'ndan Altına Yatırım Çağrısı Erdoğan, Bolu'da Bir Aşk Hikayesi Şarkısı Eşliğinde Vatandaşlara Gül Attı AB'den Otomobillere Zorunlu Hız Sınırlama Sistemi Mehmet Özhaseki, Mansur Yavaş'ı Önde Gösteren Anketler İçin Konuştu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 15:56:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gmis'te Devir Teslim Töreni
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]