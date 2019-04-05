Gmis'te Madencilik Sektörünü Konuştular
2 saat önce
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ile Yönetim Kurulu, 5 Nisan 2019 tarihinde Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'a bir nezaket ziyaretinde bulundu.
Genel Maden
İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ile Yönetim Kurulu, 5 Nisan
2019 tarihinde Zonguldak
Valisi Erdoğan Bektaş
'a bir nezaket ziyaretinde bulundu.
GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu
, Genel Sekreter
Hüseyin Kolçak, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir'in katıldığı ziyarette görüş alışverişinde bulunuldu. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:33 Kaynak: İHA
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