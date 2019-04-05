Son Dakika Haberleri: Gmis'te Madencilik Sektörünü Konuştular

Gmis'te Madencilik Sektörünü Konuştular

2 saat önce

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ile Yönetim Kurulu, 5 Nisan 2019 tarihinde Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'a bir nezaket ziyaretinde bulundu.

Gmis'te Madencilik Sektörünü Konuştular, System.String[]
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ile Yönetim Kurulu, 5 Nisan 2019 tarihinde Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'a bir nezaket ziyaretinde bulundu.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Hüseyin Kolçak, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir'in katıldığı ziyarette görüş alışverişinde bulunuldu. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:33 Kaynak: İHA

5 Nisan, Zonguldak, Güncel
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