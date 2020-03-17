GMİS'ten 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel GMİS'ten 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü mesajı - Son Dakika

GMİS'ten 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü mesajı

6 saat önce

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, 18 Mart Çanakkale Zaferinin 105. Yıldönümü ve Şehitler Günü nedeniyle Yönetim Kurulu adına bir mesaj yayınladı.

GMİS'ten 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü mesajı, System.String[]

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, 18 Mart Çanakkale Zaferinin 105. Yıldönümü ve Şehitler Günü nedeniyle Yönetim Kurulu adına bir mesaj yayınladı.


Mesaj şöyle;


"18 Mart 1915 tarihinde Türk Askeri ve Komutanlarının büyük fedakarlıklarıyla kazanılan Çanakkale Zaferi, Birinci Dünya Savaşı'nın en kritik aşamalarından biri olarak askeri ve siyasi alandaki başarılarıyla ulusumuzun yazgısını ve tarihin akışını değiştirmiş büyük bir zaferdir. Çanakkale Savaşları'nın büyük kahramanı Anafartalar Grup Komutanı Mustafa Kemal'in başarısı, ileride başlayacak Ulusal Kurtuluş Savaşımızın kaynağı olmuştur. İstanbul'u işgal etmek isteyen müttefikler Çanakkale Boğazı'nda karşılarında azimli ve fedakar Türk Ordusu'nu bulmuştur. Deniz savaşı 18 Mart 1915'te müttefiklerin ağır yenilgisiyle sonuçlanmış, hemen ardından başlatılan ve 9 Ocak 1916 tarihine kadar süren kara savaşı ise müttefiklerin topraklarımızı terk etmesiyle sona ermiştir. Türk Askeri, dünyanın en gelişmiş silahlarına ve büyük ordulara sahip müttefiklere karşı kararlılıkla ve fedakarca savaşırken, Çanakkale Zaferi'yle dünya yeni bir liderin, Mustafa Kemal'in doğuşuna tanıklık etmiştir. "Çanakkale Geçilmez" gerçeğini altın harflerle yazdıran on binlerce şehidimizin kanla yazdığı bir tarih olan Çanakkale Zaferi; yalnız askeri bir zafer değil, ulus olma bilincinin temellerinin atılması nedeniyle de büyük önem taşımaktadır. Çanakkale Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart tarihi, aynı zamanda Şehitler Günü olarak kabul edilmiştir. Bugün İdlib'te, sınır ötesinde, ülkemiz üzerinde oynanan emperyalist oyunları boşa çıkartma mücadelesi verirken şehit olan kahraman askerlerimizi ve tüm terör şehitlerimizi de rahmetle anıyoruz. Çanakkale Zaferi'nin 105. Yıldönümü ve Şehitler Günü'nde, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve vatan, ulus, bağımsızlık ve demokrasi uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi, rahmet, saygı ve şükranla anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz." - ZONGULDAK

Çanakkale Zaferi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:56 Kaynak: İHA
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