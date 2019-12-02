Son Dakika Haberleri: GMİS'ten, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
Son Dakika Güncel GMİS'ten, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı - Son Dakika

GMİS'ten, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

6 saat önce

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Yönetim Kurulu adına bir mesaj yayımladı.

GMİS'ten, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı, System.String[]

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Yönetim Kurulu adına bir mesaj yayımladı.


Yeşil, engelli vatandaşlar için yaşamı kolaylaştırma ve anlam katma her bireyin sorumluluğu olduğuna vurgu yaptı. Mesaj şöyle:


"Engelli vatandaşların sorunlarının aşılabilmesi, onlar için yaşamın kolaylaştırılması, hayat standartlarının yükseltilmesi ve toplumsal yaşamda hayatlarına anlam katabilmeleri adına; bu alandaki sosyal duyarlılık ve bilincin yükseltilmesi ancak toplumdaki her bireyin engellilere yönelik farkındalığını artırmakla mümkün olacaktır. Engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin yaşam sevincinin arttırılması umuduyla tüm engellilerin 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyoruz." - ZONGULDAK

Dünya Engelliler Günü, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'den ayrılan Ahmet Davutoğlu, yeni partisini 16 Aralık'ta ilan edecek
İstanbul'da barajlar alarm veriyor! İSKİ Genel Müdürü tasarruf çağrısı yaptı İstanbul Barajlarında alarm Emniyetten eş zamanlı radarlı hız denetimi: 13 bin 615 araca cezai işlem uygulandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 22:13:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: GMİS'ten, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]