GMİS'ten esnek çalışma düzeni açıklaması - Son Dakika

GENEL Maden İşçileri Sendikası (GMİS), TBMM'de görüşülen torba yasa teklifinde yer alan esnek çalışma düzenlemesiyle ilgili basın açıklaması yaptı.

Madenci Anıtı önündeki açıklamaya, TÜRK-İŞ'e bağlı sendikaların şube başkan ve yöneticilerinin yanı sıra diğer işçi ve memur sendikaları konfederasyonlarına bağlı şube başkanları ile temsilcileri de destek verdi. GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülerek TBMM Genel Kurulu'na sevk edilen kanun taslağında yer alan maddelerin, çalışma yaşamının esnekleşmesine, kuralsızlaştırılmasına ve güvencesizleştirilmesine neden olacağını savundu. Torba yasa teklifindeki ilgili maddelerin geri çekilmesini istediklerini söyleyen Mutlu, "Bu düzenlemeyi TBMM'ye getirenlere, buradan tekrar sesleniyoruz. Gelin bu yanlıştan vazgeçin. Vazgeçin ki arkanızda kötü bir miras bırakmayın. Vazgeçin ki emekçiler adlarınızı duyduğunda, yüzlerinizi gördüğünde size saygı göstersin. Vazgeçin ki, zaten emekçilerin sahip olduğu onlarca derdine bir dert daha eklemeyin" dedi. Grup, açıklamanın ardından dağıldı.