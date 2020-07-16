GMİS'ten İl Özel İdare Genel Sekreteri Karayılmaz'a ziyaret - Son Dakika

GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu , Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir de ziyarette yer aldı.

Yeşil, Karayılmaz'a madenci heykeli hediye etti.

Karayılmaz da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yeşil, göreve atanan Karayılmaz'ı tebrik ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ve yönetim kurulu üyeleri, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ahmet Güral Karayılmaz 'ı ziyaret etti.

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