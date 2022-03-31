GMİS'ten kömürde üretimin artırılması için işçi alımı isteği - Son Dakika
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GMİS'ten kömürde üretimin artırılması için işçi alımı isteği

31.03.2022 10:39
GMİS'ten kömürde üretimin artırılması için işçi alımı isteği

GENEL Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Rusya-Ukrayna savaşıyla uluslararası piyasada artan kömür fiyatlarına alternatif olarak yerli kömürde üretimin artırılması gerektiğini söyledi.

GENEL Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Rusya-Ukrayna savaşıyla uluslararası piyasada artan kömür fiyatlarına alternatif olarak yerli kömürde üretimin artırılması gerektiğini söyledi. Yeşil, "Yatırımların Türkiye Taşkömürü Kurumu'na yapılması, yurt dışına giden paraların memlekette kalması adına TTK'da yüzde 90'a yakın altyapısı hazırlanmış sistemimiz var. Sadece işçiye ihtiyacımız var. İşçi alındıktan sonra yeterli kömürü çıkarabileceğimizin garantisini bizler veriyoruz" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'de sadece Zonguldak ve çevresinde bulunan taş kömürü ile ilgili 2022 yılının Ocak ayına ait verileri paylaştı. Verilerde taş kömürünün ve taş kömürü kokunun ithalat miktarı, üretim miktarı ve teslim edildiği sektörler yer aldı. Taş kömürü satılabilir üretimi önceki yıl Ocak ayına göre yüzde 5,8 artarken, taş kömürü ithalatı yüzde 13,8 düştü. Başta demir- çelik sanayisi olmak üzere kullanılan taş kömürü kokunda ise ithalat yüzde 156,2 arttı. Uluslararası alanda enerji krizleri ve son dönemde devam eden Ukrayna-Rusya savaşı da kömür fiyatlarında artışa neden oldu.

'İŞÇİYE İHTİACIMIZ VAR'GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, artan ithalat maliyetine alternatif olarak yerli kömürde üretimin artırılmasının gerektiğini söyledi. Zonguldak'ta hem rödovanslı sahalara hem de Türkiye Taşkömürü Kurumu'na gerekli yatırımların yapılarak üretim kapasitesinin artırılması gerektiğini söyleyen Yeşil, "Yurt dışındaki kömür fiyatları 300 doları geçti. Biz 39 milyon tona yakın yurt dışından kömür alıyoruz. Bölgemizde bu kömür varken bu kadar yoğun bir şekilde yurt dışından kömür gelmesi de bizlerin içini acıtıyor. Özellikle yatırımların Türkiye Taşkömürü Kurumu'na yapılması, yurt dışına giden bu paraların bu memlekette kalması adına, TTK'de yüzde 90'a yakın altyapısı hazırlanmış bir sistemimiz var. Sadece işçiye ihtiyacımız var. Bu işçi alındıktan sonra da yeterli kömürü çıkarabileceğimizin garantisini işçiler olarak bizler veriyoruz" dedi.Hem rödevanslı sahalarda hem TTK içinde üretimin desteklenmesi gerektiğini kaydeden Yeşil, "Hem rödevanslı saha sahipleri hem de bizler bir mücadelenin içindeyiz. Tamamıyla yer altındaki zenginliği ekonomiye katmak ve ekonomiyi rahatlatmak adına bizler bir mücadelenin içindeyiz. Kömür fiyatları bu kadar yükselmişken paramızın dışarı gitmesi bizi üzüyor" diye konuştu.

GMİS'ten kömürde üretimin artırılması için işçi alımı isteği
GMİS'ten kömürde üretimin artırılması için işçi alımı isteği
GMİS'ten kömürde üretimin artırılması için işçi alımı isteği
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Ukrayna, Kömür, Rusya, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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