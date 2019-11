GMİS'ten madencilere ziyaret

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesi'nde çalışan madencileri ziyaret etti.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, ziyarette işçilere hitaben yaptığı konuşmada, toplu sözleşme sürecinin bittiğini ve zam farklarının yatırıldığını hatırlattı.

Bu süreçte yaptıkları ve yapamadıkları olduğunu aktaran Yeşil, "Herkes şunu bilsin ki sendikamız, teşkilatımızın tamamı, başından sonuna kadar her zaman ve her şart altında mücadele etmiştir ve mücadeleye devam edecektir. Konjonktürü biliyorsunuz, Türkiye'nin siyasi ortamını biliyorsunuz. Ülkemizin içerideki ve dışarıdaki politikalarını biliyorsunuz. Biz bu sıkıntıların içinde mücadele verdik. Harici servislerde ve yer üstünde çalışan işçiler için risk tazminatı adı altında bir çalışma yapılmasını Toplu İş Sözleşmesine koydurduk. Her zaman söylüyoruz, asla mücadeleden vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Harici arkadaşlarımız müsterih olsunlar." ifadelerini kullandı.

GMİS yönetim kurulu ve nezaretçiler, daha sonra Müessese Müdürü Nurettin Yılmaz'ı da ziyaret etti.