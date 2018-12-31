Gmis'ten Yeni Yıl Mesajı

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS), yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS), yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.



Sendikanın mesajında, başta maden işçileri olmak üzere Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü'nde çalışan işçilerin yanı sıra tüm emekçilerin ve Zonguldak halkının yeni yılının kutlandığı belirtildi.



Mesajda, "Yeni yılda madenci kardeşlerimize ve tüm emekçilere kazasız belasız çalışmalar diliyoruz. Yeni yılın ülkemizde, bölgemizde ve dünyada barış ve kardeşliği güçlendirmesini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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